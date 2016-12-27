В районе падения Ту-154 обнаружили еще несколько обломков

15:4727.12.2016
(обновлено: 15:51 27.12.2016)
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КРАСНОДАР, 27 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Специалисты обнаружили в месте крушения Ту-154 близ Сочи, в полутора километрах от берега, несколько разбросанных по дну обломков размером от 0,5 до 3 метров, сообщили РИА в морской спасательной службе Росморречфлота.
"По состоянию на полдень судно "Борей" отработал 8 квадратных километров и обнаружил обломки Ту-154 на площади дна длиной от 500 до 600 метров и шириной около 100 метров. Размер обломков, разбросанных по дну, составляет от 0,5 до 3 метров, расположены обломки на юго-запад в полутора километрах от берега", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что поиски проводятся "гидролокатором бокового обзора".
"В настоящий момент спасательное судно "Спасатель Демидов" движется в район поисково-спасательной операции, ориентировочное прибытие на место в 23:00 по Москве. На его борту 17 членов экипажа и 3 специалиста", – добавил представитель ведомства. По его словам, по прибытии на "Спасателя Демидова" с судна "Борей" будет перегружено оборудование бокового обзора, после чего специалисты перейдут на более глубокое поисковое место и продолжат обследование грунта ночью.
Поисковая операция в районе крушения Ту-154
Поиски тел жертв крушения Ту-154 над Черным морем были продолжены утром в понедельник.
Водолазы готовы к обследованию крупных конструкций лайнера, которые, предположительно, находятся на глубине.
В поисковой операции задействовано 9 кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда со спасателями на борту, они ведут поиск обломков самолета и тел погибших.
Поисково-спасательные работы ведутся также на побережье Черного моря.
В Сочи ожидается прибытие 42 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе.
Специалисты определили траекторию полета рухнувшего в Черном море Ту-154, поиски обломков ведутся в 6 километрах от берега.
Накануне на борт спасательного судна с места поисков в районе катастрофы Ту-154 были подняты десять тел.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев уверен, что спасатели смогут поднять со дна Черного моря бортовые самописцы разбившегося Ту-154.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Часть обломков потерпевшего крушение Ту-154, предположительно, может оказаться в Абхазии, и абхазские коллеги готовы оказать помощь, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Как отметили в МО РФ, всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более трех тысяч человек.
Кроме того, по данным ведомства, в 11:20 команду выйти в район поисково-спасательной операции от мыса Сочи к курортному городу Адлер получили поисковые суда Азово-Черноморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота", "Водолаз 32" и "Анатолий Веретехин".
"Работы будут вестись круглосуточно", – добавил собеседник агентства.
По его данным, в настоящий момент погода в районе поисков позволяет проводить работы. "Температура сейчас в этом районе плюс 6, высота волн – от полуметра до метра, пасмурно, видимость до 5 миль, ветер северо-западный, его скорость – 5 метров в секунду", — сказал представитель Росморречфлота.
В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.