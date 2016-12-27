В Нижнем Новгороде самолет совершил вынужденную посадку из-за обледенения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. Легкий самолет марки "Сessna 182 T" под управлением пилота, у которого отсутствовали пилотское удостоверение и сертификат летной годности, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Сейчас по данному факту прокуратура проводит проверку.

"Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку по факту незапланированной посадки из-за обледенения в аэропорту Нижнего Новгорода самолета марки "Сessna 182 T". Установлено, что самолет произвел вынужденную посадку из-за обледенения и неблагоприятных метеоусловий — усиление ветра и образования белого мутного облака. В ходе проверки установлено, что у командира воздушного судна отсутствовали необходимые документы — пилотское удостоверение и сертификат летной годности", — говорится в сообщении.

В соответствии с действующим воздушным законодательством РФ, пилотирование воздушных судов должно производится только при наличии сертификата летной годности на самолет и пилотского удостоверения. Без данных документов полет является незаконным.