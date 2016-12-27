Бортовой самописец с Ту-154 в ближайшие часы доставят в Подмосковье

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Основной бортовой самописец с разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон", его доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Отмечается, что в ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой.