В Приморский суд вернут материалы дела "приморских партизан"

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Материалы дела "приморских партизан", оправдательный приговор по которым отменен Верховным судом накануне, поступят в нижестоящую судебную инстанцию не ранее, чем после новогодних праздников.
В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.
"Материалы дела поступят в Приморский краевой суд не ранее, чем после январских праздников", — сказал РИА Новости представитель суда.