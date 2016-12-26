Член ОП прокомментировал отмену оправдания по делу "приморских партизан"

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Решение Верховного суда по делу "приморских партизан" можно считать технической победой стороны обвинения, однако следствие недорабатывает, если суд отправил дело на пересмотр, считает член Общественной палаты РФ, вице-президент "Молодежного союза юристов Российской Федерации" Артем Кирьянов.

Верховный суд РФ в понедельник отменил оправдательный приговор по делу банды "приморских партизан" , которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

"Для меня решение сегодняшнее Верховного суда – оно первое – это техническая победа гособвинения… В свое время на меня произвело впечатление это дело именно невнятностью работы следствия. И на мой взгляд, ситуация в этом сохраняется, потому что если мы отправляем дело на пересмотр, то это говорит о том, что высшая судебная инстанция… все же видит ситуацию по-другому", — сказал Кирьянов РИА Новости по телефону.

При этом член ОП не исключил, что вновь может быть вынесен оправдательный вердикт, так как дело опять будет рассматривать суд присяжных.

"Важный морально-идеологический момент заключается в том, что присяжные в общем-то всегда больше за справедливость, чем за закон. Присяжные – это как раз те люди, которые, не имея юридического образования… выступают от лица народа", — отметил общественник.

По его словам, в этом деле "складывается ощущение", что для присяжных момент самосуда настолько "убедительный, что они используют возможности, пробелы и ошибки следствия для того, чтобы голосовать за оправдательный приговор".