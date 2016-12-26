Член ОП прокомментировал отмену оправдания по делу "приморских партизан"

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Решение Верховного суда по делу "приморских партизан" можно считать технической победой стороны обвинения, однако следствие недорабатывает, если суд отправил дело на пересмотр, считает член Общественной палаты РФ, вице-президент "Молодежного союза юристов Российской Федерации" Артем Кирьянов.
В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.
При этом член ОП не исключил, что вновь может быть вынесен оправдательный вердикт, так как дело опять будет рассматривать суд присяжных.
"Важный морально-идеологический момент заключается в том, что присяжные в общем-то всегда больше за справедливость, чем за закон. Присяжные – это как раз те люди, которые, не имея юридического образования… выступают от лица народа", — отметил общественник.
По его словам, в этом деле "складывается ощущение", что для присяжных момент самосуда настолько "убедительный, что они используют возможности, пробелы и ошибки следствия для того, чтобы голосовать за оправдательный приговор".