При пожаре в Пензенской области погибли четыре человека

МОСКВА/САРАТОВ, 26 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Шемышейском районе Пензенской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При разборе завалов на месте пожара в населенном пункте Старое Дёмкино обнаружены тела четырех погибших", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составила порядка 50 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.

Как уточнило региональное управление СК РФ, в результате пожара в частном деревянном доме погибли 65-летний хозяин, его 69-летняя супруга, их 42-летний сын и 63-летний брат хозяйки дома. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.