Соколов считает преждевременным говорить о причинах катастрофы Ту-154

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Пока говорить что-то определенное о причинах катастрофы самолета Ту-154 преждевременно, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Пока идёт сбор материалов, он будет идти в круглосуточном режиме. Это данные аэропорта, различных локаторов, наземного общего локатора, а также локаторов, которые были в сочинском порту. Завтра прибывают и специальные гидроакустические локаторы, которые будут исследовать дно. Пока говорить что-то определённое по причинам этой катастрофы преждевременно", — сообщил Соколов в эфире телеканала НТВ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © RT Глава Минтранса назвал основные цели комиссию по расследованию крушения Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза , двое федеральных госслужащих.

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