ФАС рассмотрит дело против Microsoft 14 февраля

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила на 14 февраля рассмотрение дела против американского IT-гиганта Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Первое заседание по делу состоялось 20 декабря. Было принято решение отложить его рассмотрение в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств.

"Назначили рассмотрение дела на 14 февраля, в 14.00", — сообщил представитель ФАС.

ФАС в середине ноября по жалобе "Лаборатории Касперского" возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке.

"Лаборатория Касперского" указала, что Microsoft существенно — с 2 месяцев до 6 календарных дней — сократила время для адаптации антивирусного ПО сторонних разработчиков к операционной системе ОС Windows 10. Такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке ПО, заявлял замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Лаборатория Касперского" также намерена подать аналогичную жалобу в Еврокомиссию.

Глава ФАС Игорь Артемьев ранее говорил, что ведомству может потребоваться шесть месяцев на заключение по делу американской корпорации. По его словам, длительность будет зависеть от того, насколько много материалов представит заявитель — "Лаборатория Касперского".