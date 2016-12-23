В нижегородском зоопарке львица искусала мужчину, забравшегося в вольер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Львица нижегородского зоопарка искусала мужчину, который залез к ней в вольер, чтобы погладить, сообщили РИА Новости в администрации зоопарка.

Собеседник пояснил, что пострадавший — сотрудник Сормовского парка, на территории которого расположен зоопарк "Мадагаскар", где произошло происшествие. Между вольером и местом для посетителей, которые наблюдают за ней, — около двух метров, территория огорожена забором.

"Мы предполагаем, что сегодня утром мужчина пролез через этот забор и хотел погладить тигрицу, а она его несколько раз укусила. По предварительным данным. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, у него глубокие рваные раны рук по плечи", — сказал собеседник.

Он также сообщил, что тигрице 3 года. Что с ней будет дальше, собеседник сказать затруднился, поскольку раньше не сталкивался с такой ситуацией.

Региональное Следственное управление Следственного комитета РФ по этому факту организовало проверку.