Никита Белых поправился в СИЗО на 20 килограммов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в следственном изоляторе поправился на 20 килограммов, защита обвиняемого связывает это с ухудшением состояния его здоровья, сообщил журналистам адвокат Андрей Грохотов.

"На 20 килограммов Никита Юрьевич поправился с момента задержания, я могу это подтвердить. Мы говорим и знаем, что имеются признаки эндокринного нарушения, диабет. Порядка 30 обращений за медицинской помощью к врачам СИЗО. Он не ходит на прогулки, преимущественно находится в лежачем положении", — сказал защитник.

Адвокат добавил, что защита планирует просить организовывать независимую медицинскую экспертизу по состоянию здоровья Белых.

Ранее в отношении Белых было возбуждено уголовное дело о получении взяток на 400 тысяч евро.

Президент Владимир Путин 28 июля снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия и назначил руководителя Росреестра Игоря Васильева временно исполняющим обязанности главы региона.

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