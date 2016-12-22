Кемеровчанин получил 21 год колонии за насилие над падчерицей

КЕМЕРОВО, 22 дек — РИА Новости. Суд в Кемерово приговорил местного жителя к 21 году колонии строгого режима за неоднократные насильственные преступления сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Девочка рассказала о произошедшем матери, однако женщина продолжила сожительствовать с обвиняемым. Впоследствии она пояснила следователю, что не доверяла дочке, считая, что девочка оговаривает сожителя. О преступных действиях мужчины стало известно благодаря тому, что подруга потерпевшей сообщила о противоправном поведении мужчины по единому общероссийскому детскому телефону доверия", — говорится в сообщении.

Как уточнили в СУСК, сигнал проверили сотрудники правоохранительных органов и социальных служб. Когда информация подтвердилась, злоумышленника задержали. Комплексная стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемого имеется расстройство сексуальных предпочтений в виде гетеросексуальной педофилии, что не лишает его возможности самостоятельно участвовать в уголовном процессе и не препятствует назначению ему наказания.

Суд признал 40-летнего кемеровчанина виновным в совершении 10 эпизодов по статье "насильственные действия сексуального характера" и назначил наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как отмечает ведомство, ранее семья в поле зрение сотрудников полиции не попадала. За недостаточную профилактическую работу СК внес в полицию представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Мать девочки привлекли к административной ответственности. Семью поставили на профилактический учет.