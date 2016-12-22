Под Саратовом при столкновении машины с трактором пострадали восемь человек

САРАТОВ, 22 дек – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минивэн и трактор столкнулись в четверг на заснеженной трассе в Саратовской области, в результате пострадали восемь человек, сообщили в экстренных службах региона.

По данным регионального главка МЧС, ДТП произошло в четверг в 10.40 мск на трассе в Энгельсском районе Саратовской области.

"На момент прибытия скорой помощи, по оперативным данным, было восемь пострадавших, на месте принималось решение о необходимости госпитализации. Тяжелых среди пострадавших не было", — сказал РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

В региональном управлении ГИБДД уточнили РИА Новости, что, по предварительным данным, госпитализированы пять человек: двое из трактора и трое из минивэна. По данному факту проводится проверка.