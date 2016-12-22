Момент взрыва у метро "Коломенская" попал на видео
13:3522.12.2016
(обновлено: 13:58 22.12.2016)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В YouTube появилась видеозапись, на которой виден момент взрыва у метро "Коломенская" в Москве.
В четверг утром в переходе у метро "Коломенская" взорвался газовый баллон. Сразу после этого в вестибюле начался пожар. По информации источника в экстренных службах, пострадали семь человек, четверо из них находятся в больнице. Ранее в СК сообщили о шести пострадавших, двоих из которых увезли в больницу.
В самом вестибюле разрушений нет, но стекла павильонов, которые были расположены у станции, выбило взрывной волной. После происшествия южный вход закрыли, при этом станция работала в штатном режиме.
Сейчас следователи работают на месте ЧП.
Ситуация на месте взрыва у станции метро "Коломенская"
В четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.
По последним данным, при взрыве пострадали четыре человека.
В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.
Примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма.
Первоначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.
Разрушений в результате взрыва в переходе у станции метро "Коломенская" в Москве нет.
Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме.
Дым у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.
Пожарная машина у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.