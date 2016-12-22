Капитану судна "Костромич", из-за которого умер человек, дали условный срок

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Капитан судна "Костромич", по вине которого в сентябре 2015 года погиб рулевой-моторист, приговорен в Томской области к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

"Собранные следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении капитана-механика судна "Костромич". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 13 сентября 2015 года теплоход типа "Костромич" под управлением обвиняемого с тремя членами экипажа на борту буксировал две баржи вверх по реке Обь в Колпашевском районе Томской области. Ночью в условиях ограниченной видимости капитан-механик решил сократить путь и направил теплоход в несудоходную протоку. Буксир столкнулся с подводным препятствием и частично затонул. Погиб рулевой-моторист.