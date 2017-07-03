Рукотворные каналы и каменные стены: тайны "лесной дюны" Большого Тютерса

Непогода, задержавшая экспедицию Русского географического общества "Гогланд" на внешних островах Финского залива, дала возможность участникам подробно исследовать территорию в центре Большого Тютерса вокруг так называемой лесной дюны.

"Лесная дюна" — это прямоугольный кратер площадью около 2,5 тысячи квадратных метров с пологими стенками высотой порядка 5 метров, дно которого представляет собой мельчайший песок. Предположительно, в период формирования островов около 10 миллионов лет назад на этом месте располагалось ледниковое озеро.

Сейчас кратер окружен густым лесом с мощными деревьями, нехарактерных для острова размеров. Поисковиков и волонтеров поразила не столько уникальная дюна и выдающаяся растительность, сколько расположенная по границе кратера система явно рукотворных каналов и сложенных из камней стен.

© Алексей Сулимов © Алексей Сулимов

На первый взгляд это похоже на пахотные делянки. Из немногих исторических документов, связанных с островами, известно, что по меньшей мере три века назад местные жители имели огороды за границей своего поселения. На сложном для земледелия каменистом Тютерсе они были вынуждены расчищать землю под пашню или дом, не только выкорчевывая деревья, но и извлекая огромное количество камней, оставленных ледником, и складывая из них невысокие заборы. Что касается многочисленных каналов, то они напоминают систему гидромелиорации заболоченных участков с плодоносной почвой.

Вместе с тем вызывают вопросы высота и качество каменной кладки. Камни хорошо подогнаны друг к другу, а расположение самих стен и их ответвлений, достигающих в высоту метра, идеально соответствует сторонам света.

Фотографии и результаты измерений с привязкой к координатной сети острова будут переданы для изучения специалистам Института истории материальной культуры РАН — ключевого партнера экспедиции "Гогланд".