На Большом Тютерсе найдено орудие периода Первой мировой войны

Поисковая группа Русского географического общества исследовала один из наиболее труднодоступных участков юго-восточной части острова Большой Тютерс. В результате был обнаружен новый военно-исторический объект. В густом хвойном бору, среди лесных завалов, на своей боевой позиции замерли остатки полевой гаубицы предположительно времен Первой мировой войны.

© Алексей Сулимов © Алексей Сулимов

Поисковики освободили от грунта и упавших деревьев орудийный лафет и нашли фрагменты станины, а также одно из колес с сохранившейся частью деревянной ступицы. Вероятно, при поспешной эвакуации с острова в сентябре 1944 года немецкий гарнизон целенаправленно уничтожал все имущество и вооружение, которое было невозможно забрать. Прежде всего взрывались артиллерийские орудия, чтобы их не могли использовать наступающие советские части. Одним из них стала и обнаруженная гаубица, части которой разметало взрывом в радиусе 50 метров.

Экспертам пока сложно дать точную информацию, так как вся территория вокруг покрыта валежником, густым черничником и мхом, затрудняющими сбор фрагментов. Однако волонтеры экологической вахты "Гогланд" помогают расчистить площадку, чтобы ее можно было изучить.