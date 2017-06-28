Экспедиция РГО «Гогланд»
Волонтеры и китайские экологи возложили венок к памятнику на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
15:1528.06.2017
(обновлено: 15:18 28.06.2017)
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Экспедиция на Соммерс: какие надежды ученые возлагают на остров

28 июня в пресс-центре МИА "Россия сегодня" подвели итоги российско-китайских исследований в рамках комплексной экспедиции РГО "Гогланд". Как отметил советник главного редактора МИА "Россия сегодня" и комендант острова Соммерс в первой смене экспедиции Алексей Савицкий, завершилась практическая часть исследований, которая длилась с 5 по 15 июля.

Несмотря на то что внешние острова Финского залива мало изучены и кажутся неким белым пятном на карте Европы, там обитают уникальные представители флоры и фауны, на острове осталось множество орудий времен Великой Отечественной войны, малоизученная природа островов также представляет огромный интерес для ученых.

Тонкости конкурсного отбора

Остров Гогланд в Финском заливе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Внешние острова Финского залива
Для участия в экспедиции РГО совместно с китайскими учеными организовали конкурсный отбор волонтеров, которые могли оставить заявку на участие в исследованиях на сайте РГО. Как отметил генеральный секретарь Географического общества Китая Чжан Гою, рассматривались кандидаты в возрасте от 35 лет с высшим образованием и отличным знанием географии.

Алексей Савицкий отметил, что приоритет отдавался тем, кто уже принимал участие в географических экспедициях и имеет опыт работы в этой сфере. Также большое внимание члены РГО уделяли сопроводительным письмам участников: чем интереснее была анкета, тем больше шансов выиграть конкурс имел кандидат. Участники, которые четко мотивировали заинтересованность в экспедиции, во время конкурсного отбора были в приоритете.

Находки с острова Соммерс

Сегодня остров Соммерс, по словам кандидата наук Института географии и природных ресурсов Китайской академии наук Лю Сяоцянь, находится практически в первозданном виде. Остров не затронула человеческая деятельность, он необитаем, поэтому представляет уникальную находку для исследователей и ученых.

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Российско-китайская смена на острове Соммерс

Соммерс — небольшой остров длиной чуть меньше километра и шириной 450 метров, входящий в состав внешних островов Финского залива.

Во время экспедиции был проведен анализ рельефа острова, изучены особенности флоры и фауны, геологические и географические особенности Соммерса. Также было проведено районирование —остров был разделен на 600 квадратов.

Несмотря на небольшую территорию, на острове есть несколько типов природных комплексов: лесные сообщества, болота, пресные водоемы, луга.

Китайцы на Соммерсе
© Татьяна Жирова
Остров Соммерс в Финском заливе – находка для географа и туриста
Как отметил руководитель научно-исследовательской группы Антон Юрманов, исследование флоры показало, что на острове находится около 150 видов низших растений. Весной и осенью на острове возможно скопление птиц.

Также он подчеркнул, что в прошлом Соммерс подвергался сильному антропогенному воздействию, а сегодня территория острова довольно быстро восстанавливает естественные экосистемы, что представляется довольно интересным для ученых.

Юрманов также добавил, что на острове обитает более 200 видов птиц, 26 видов амфибий, 1 вид рептилий, многие занесены в Красную книгу: серый тюлень, обыкновенный тритон и другие.

Война оставила след

Помимо исследования экологической ситуации на острове ученые изучили и сохранившиеся объекты военного назначения.

Волонтеры и китайские экологи возложили венок к памятнику на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Волонтеры и китайские экологи возложили венок к памятнику на Соммерсе
В период с 1941 по 1945 год в ходе военных действий на острове Соммерс погибло много людей. Осенью 1944 года немцы спешили покинуть остров и не успели забрать военную технику и орудия. Чтобы не оставить добро врагу, они испортили оборудование и покинули остров.

Сегодня исследователи находят множество различных остатков военного оборудования времен Великой Отечественной войны и исторические памятники, которые представляют огромный интерес для ученых в сфере культурно-исторического наследия.

Заповедником стать

Исследователи активно проводят мероприятия по очистке внешних островов Финского залива, в частности острова Соммерс, от мусора.

Ученые возлагают надежды на то, что через несколько лет на острове будет полноценный лес. Сегодня здесь растут различные растения, такие как осина, рябина, папоротник, шиповник, можжевельник, яблоня и смородина.

Участники экспедиции подводят итоги работы
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваМаяк на острове СоммерсМаяк на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Маяк на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваКитайские участники во время научных исследованийКитайские участники во время научных исследований
© Татьяна Жирова
Китайские участники во время научных исследований
© Татьяна ЖироваГеологический состав острова СоммерсГеологический состав острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Геологический состав острова Соммерс
© Татьяна ЖироваРазрушенная батарея, остров СоммерсРазрушенная батарея, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Разрушенная батарея, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваЗакат, остров СоммерсЗакат, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Закат, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваПоказательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции 
© Татьяна Жирова
Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции 
© Татьяна ЖироваНа самом верху маяка, остров СоммерсНа самом верху маяка, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
На самом верху маяка, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваТюлень на острове СоммерсТюлень на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Тюлень на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваПамятник погибшему десанту, остров СоммресПамятник погибшему десанту, остров Соммрес
© Татьяна Жирова
Памятник погибшему десанту, остров Соммрес
© Татьяна ЖироваВечерний костер на фоне маякаВечерний костер на фоне маяка
© Татьяна Жирова
Вечерний костер на фоне маяка
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПейзажи острова СоммерсПейзажи острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Пейзажи острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПтичье гнездо на острове СоммерсПтичье гнездо на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Птичье гнездо на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваГеологические породы на острове СоммерсГеологические породы на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Геологические породы на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваКирпичи в основании дома, остров СоммерсКирпичи в основании дома, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Кирпичи в основании дома, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваОставленный финнами дом,  остров СоммерсОставленный финнами дом,  остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Оставленный финнами дом,  остров Соммерс
© Татьяна ЖироваУборка острова СоммерсУборка острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Уборка острова Соммерс
© Татьяна ЖироваКоманда китайских участников на фоне маяке, остров СоммерсКоманда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Команда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваКитайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками Китайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками 
© Татьяна Жирова
Китайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками 
© Татьяна ЖироваПлакат внутри здания на острове Соммерс Плакат внутри здания на острове Соммерс 
© Татьяна Жирова
Плакат внутри здания на острове Соммерс 
© Татьяна ЖироваБытовые зарисовки СоммерсаБытовые зарисовки Соммерса
© Татьяна Жирова
Бытовые зарисовки Соммерса
© Татьяна ЖироваУборка мусора на острове СоммерсУборка мусора на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Уборка мусора на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваНа остров Соммерс прилетают лебедиНа остров Соммерс прилетают лебеди
© Татьяна Жирова
На остров Соммерс прилетают лебеди
© Татьяна ЖироваВиды на острове СоммерсВиды на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Виды на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваЭкологическая вахта китайских географов на острове СоммерсЭкологическая вахта китайских географов на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Экологическая вахта китайских географов на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваУчастники экологической экспедиции на острове СоммерсУчастники экологической экспедиции на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Участники экологической экспедиции на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваФлора острова СоммерсФлора острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Флора острова Соммерс
© Татьяна ЖироваВ музее маяков на форте Константин (Кронштадт)В музее маяков на форте Константин (Кронштадт)
© Татьяна Жирова
В музее маяков на форте Константин (Кронштадт)
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За время экспедиции на острове было посчитано и зарисовано около 2 тысяч растений, исследован геологический состав каменных пород, составлена карта местности, флоры и фауны. Ученые уже проделали огромную работу по исследованию острова, но многое им еще предстоит изучить.

Члены РГО возлагают большие надежды на будущее острова Соммерс. В частности, они предлагают создать на нем национальный природный заповедник: остров необитаем и имеет уникальное природное многообразие, поэтому представляет собой находку не только для ученых, но и для туристов.

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