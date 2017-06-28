Экспедиция на Соммерс: какие надежды ученые возлагают на остров

28 июня в пресс-центре МИА "Россия сегодня" подвели итоги российско-китайских исследований в рамках комплексной экспедиции РГО "Гогланд". Как отметил советник главного редактора МИА "Россия сегодня" и комендант острова Соммерс в первой смене экспедиции Алексей Савицкий, завершилась практическая часть исследований, которая длилась с 5 по 15 июля.
Несмотря на то что внешние острова Финского залива мало изучены и кажутся неким белым пятном на карте Европы, там обитают уникальные представители флоры и фауны, на острове осталось множество орудий времен Великой Отечественной войны, малоизученная природа островов также представляет огромный интерес для ученых.
Тонкости конкурсного отбора
Алексей Савицкий отметил, что приоритет отдавался тем, кто уже принимал участие в географических экспедициях и имеет опыт работы в этой сфере. Также большое внимание члены РГО уделяли сопроводительным письмам участников: чем интереснее была анкета, тем больше шансов выиграть конкурс имел кандидат. Участники, которые четко мотивировали заинтересованность в экспедиции, во время конкурсного отбора были в приоритете.
Находки с острова Соммерс
Сегодня остров Соммерс, по словам кандидата наук Института географии и природных ресурсов Китайской академии наук Лю Сяоцянь, находится практически в первозданном виде. Остров не затронула человеческая деятельность, он необитаем, поэтому представляет уникальную находку для исследователей и ученых.
Соммерс — небольшой остров длиной чуть меньше километра и шириной 450 метров, входящий в состав внешних островов Финского залива.
Во время экспедиции был проведен анализ рельефа острова, изучены особенности флоры и фауны, геологические и географические особенности Соммерса. Также было проведено районирование —остров был разделен на 600 квадратов.
Несмотря на небольшую территорию, на острове есть несколько типов природных комплексов: лесные сообщества, болота, пресные водоемы, луга.
Также он подчеркнул, что в прошлом Соммерс подвергался сильному антропогенному воздействию, а сегодня территория острова довольно быстро восстанавливает естественные экосистемы, что представляется довольно интересным для ученых.
Юрманов также добавил, что на острове обитает более 200 видов птиц, 26 видов амфибий, 1 вид рептилий, многие занесены в Красную книгу: серый тюлень, обыкновенный тритон и другие.
Война оставила след
Помимо исследования экологической ситуации на острове ученые изучили и сохранившиеся объекты военного назначения.
Сегодня исследователи находят множество различных остатков военного оборудования времен Великой Отечественной войны и исторические памятники, которые представляют огромный интерес для ученых в сфере культурно-исторического наследия.
Заповедником стать
Исследователи активно проводят мероприятия по очистке внешних островов Финского залива, в частности острова Соммерс, от мусора.
Ученые возлагают надежды на то, что через несколько лет на острове будет полноценный лес. Сегодня здесь растут различные растения, такие как осина, рябина, папоротник, шиповник, можжевельник, яблоня и смородина.
За время экспедиции на острове было посчитано и зарисовано около 2 тысяч растений, исследован геологический состав каменных пород, составлена карта местности, флоры и фауны. Ученые уже проделали огромную работу по исследованию острова, но многое им еще предстоит изучить.
Члены РГО возлагают большие надежды на будущее острова Соммерс. В частности, они предлагают создать на нем национальный природный заповедник: остров необитаем и имеет уникальное природное многообразие, поэтому представляет собой находку не только для ученых, но и для туристов.