Вторая смена экспедиции "Гогланд" отправилась на холодные острова

Из Кронштадта стартовали две группы участников комплексной экспедиции РГО "Гогланд".

Одни продолжат работы на острове Большой Тютерс, начатые в первых числах июня волонтерами и поисковиками первой смены. Вторая группа отправилась на остров Гогланд для проведения экологической вахты.

"Отправляясь на острова, мы с друзьями и товарищами намерены приложить максимум усилий для решения экологических проблем холодных островов Финского залива", — поделился студент 4-го курса Института горного дела и строительства Валентин Петлевский.

В этом году участниками экспедиции стала группа студентов Тульского государственного университета. 11 юношей с разных факультетов прошли предварительный отбор, руководство университета поддержало стремление студентов и обеспечило их всем необходимым.