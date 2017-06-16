Экспедиция РГО «Гогланд»
13:2916.06.2017
(обновлено: 13:48 16.06.2017)
0110

Участники экспедиции подводят итоги работы

Специалисты из Китая и России подвели итоги экологической вахты на острове Соммерс. Экспедиция прошла успешно – было собрано много материала для дальнейших исследований.
Природа острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
Маяк на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Маяк на острове Соммерс
Китайские участники во время научных исследований
© Татьяна Жирова
Китайские участники во время научных исследований
Геологический состав острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Геологический состав острова Соммерс
Разрушенная батарея, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Разрушенная батарея, остров Соммерс
Закат, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Закат, остров Соммерс
Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции 
© Татьяна Жирова
Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции 
На самом верху маяка, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
На самом верху маяка, остров Соммерс
Тюлень на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Тюлень на острове Соммерс
Памятник погибшему десанту, остров Соммрес
© Татьяна Жирова
Памятник погибшему десанту, остров Соммрес
Вечерний костер на фоне маяка
© Татьяна Жирова
Вечерний костер на фоне маяка
Природа острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
Природа острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
Пейзажи острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Пейзажи острова Соммерс
Природа острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
Птичье гнездо на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Птичье гнездо на острове Соммерс
Геологические породы на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Геологические породы на острове Соммерс
Кирпичи в основании дома, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Кирпичи в основании дома, остров Соммерс
Оставленный финнами дом,  остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Оставленный финнами дом,  остров Соммерс
Уборка острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Уборка острова Соммерс
Команда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Команда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс
Китайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками 
© Татьяна Жирова
Китайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками 
Плакат внутри здания на острове Соммерс 
© Татьяна Жирова
Плакат внутри здания на острове Соммерс 
Бытовые зарисовки Соммерса
© Татьяна Жирова
Бытовые зарисовки Соммерса
Уборка мусора на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Уборка мусора на острове Соммерс
На остров Соммерс прилетают лебеди
© Татьяна Жирова
На остров Соммерс прилетают лебеди
Виды на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Виды на острове Соммерс
Экологическая вахта китайских географов на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Экологическая вахта китайских географов на острове Соммерс
Участники экологической экспедиции на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Участники экологической экспедиции на острове Соммерс
Флора острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Флора острова Соммерс
В музее маяков на форте Константин (Кронштадт)
© Татьяна Жирова
В музее маяков на форте Константин (Кронштадт)
Природа острова Соммерс
Маяк на острове Соммерс
Китайские участники во время научных исследований
Геологический состав острова Соммерс
Разрушенная батарея, остров Соммерс
Закат, остров Соммерс
Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции 
На самом верху маяка, остров Соммерс
Тюлень на острове Соммерс
Памятник погибшему десанту, остров Соммрес
Вечерний костер на фоне маяка
Природа острова Соммерс
Природа острова Соммерс
Пейзажи острова Соммерс
Природа острова Соммерс
Птичье гнездо на острове Соммерс
Геологические породы на острове Соммерс
Кирпичи в основании дома, остров Соммерс
Оставленный финнами дом,  остров Соммерс
Уборка острова Соммерс
Команда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс
Китайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками 
Плакат внутри здания на острове Соммерс 
Бытовые зарисовки Соммерса
Уборка мусора на острове Соммерс
На остров Соммерс прилетают лебеди
Виды на острове Соммерс
Экологическая вахта китайских географов на острове Соммерс
Участники экологической экспедиции на острове Соммерс
Флора острова Соммерс
В музее маяков на форте Константин (Кронштадт)
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