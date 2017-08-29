Жерло "Тюльпана": Россия не спешит списывать самые мощные мортиры в мире

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Андрей Станавов. Сверхмощные минометы 2С4 "Тюльпан" и пушки 2С7 "Пион" сегодня разгромили подземные командные пункты условного противника на учениях в Ленинградской области. По калибру 240-миллиметровый "Тюльпан" — непревзойденный мировой рекордсмен. Гигантские минометы предназначены для уничтожения укрепленных артиллерийских и ракетных батарей, бункеров, заглубленных командных пунктов и других железобетонных объектов противника, неуязвимых для обычной артиллерии. "Тюльпаны" хороши тем, что, как и все минометы, бьют по навесной траектории, а не по настильной. Это позволяет им доставать труднодоступные цели, скрытые, к примеру, за высотными зданиями. О том, к каким последствиям может привести одно попадание 130-килограммовой мины "Тюльпана" и почему, несмотря на развитие ракетного оружия и разработку новых гаубиц, Минобороны России не торопится снимать эти "монстры" с вооружения, — в материале РИА Новости.
Царь-пушки
Еще с древних времен, когда только появились первые артиллерийские орудия — бомбарды, людей мучили два главных вопроса: как сделать так, чтобы снаряд весил как можно больше и летел при этом как можно дальше. История помнит массу фантастических проектов, многие из которых впоследствии были заброшены в силу отсутствия подходящих материалов или несовершенства технологий. Впрочем, некоторые суперпушки в прямом смысле громко заявили о себе уже в относительно недалеком прошлом.
После Второй мировой мода на крупный калибр поутихла, и мир начал перевооружаться на ракеты, однако Советский Союз тему "царь-пушек" в стороне не оставил и в середине 50-х всем на удивление разработал внушительный самоходный миномет "Ока" калибра 420 миллиметров, способный стрелять снарядами с ядерной начинкой. "Ока" весила 55 тонн и могла отправлять "атомные посылки" потенциальным адресатам, находящимся на дальности до 50 километров. Позже от миномета отказались из-за слишком сильной отдачи при выстреле и других технических проблем.
Боги войны
Несмотря на то что сегодня в лучших армиях мира главенствуют ракеты и авиация, крупнокалиберная артиллерия по-прежнему не сдает своих позиций. Самоходные гаубицы и минометы незаменимы при операциях на тактической глубине, обстреле городов и укрепрайонов, идеально подходят для ликвидации командных пунктов и блокпостов. Плюсов "богу войны" добавляет тот факт, что современные средства ПВО не в состоянии обнаружить и сбить летящий снаряд. Пушки просты в обслуживании, надежны и дешевы, поэтому их "таскают" по всем горячим точкам мира.
Ядерный подтекст
Несмотря на свой почтенный возраст и неказистую внешность, "Тюльпаны" способны решать задачи, которые в принципе не под силу другим артсистемам. К примеру, уже во время первых испытаний миномет одним попаданием превратил в цементную крошку хорошо укрепленный дот, который до этого устоял под огнем 122-миллиметровой и 152-миллиметровой артиллерии. После финальной доработки советское командование дополнило "Тюльпанами" яркий артиллерийский "цветник" из "Гвоздик", "Акаций" и "Гиацинтов".
Кроме того, "Тюльпаны" умеют стрелять кассетными противопехотными минами, зажигательными минами "Сайда", нейтронными снарядами "Фата" и "Смола", а также активно-реактивным спецбоеприпасом 3Б11 с ядерной боевой частью. Таким образом, старый советский миномет вполне можно классифицировать как грозное тактическое ядерное оружие — один атомный выстрел способен скосить воинское подразделение численностью до бригады. Что могут учинить несколько таких выстрелов — остается только предполагать.был замечен во время гражданской войны в Сирии. Сирийские военные успешно использовали его против боевиков сначала со старыми боеприпасами, а потом, после начала операции российских ВКС, с новыми — активно-реактивными минами "Нерпа" с дальностью 19 километров.