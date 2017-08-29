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Вооруженные силы

Жерло "Тюльпана": Россия не спешит списывать самые мощные мортиры в мире

18:2529.08.2017
0900
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Андрей Станавов. Сверхмощные минометы 2С4 "Тюльпан" и пушки 2С7 "Пион" сегодня разгромили подземные командные пункты условного противника на учениях в Ленинградской области. По калибру 240-миллиметровый "Тюльпан" — непревзойденный мировой рекордсмен. Гигантские минометы предназначены для уничтожения укрепленных артиллерийских и ракетных батарей, бункеров, заглубленных командных пунктов и других железобетонных объектов противника, неуязвимых для обычной артиллерии. "Тюльпаны" хороши тем, что, как и все минометы, бьют по навесной траектории, а не по настильной. Это позволяет им доставать труднодоступные цели, скрытые, к примеру, за высотными зданиями. О том, к каким последствиям может привести одно попадание 130-килограммовой мины "Тюльпана" и почему, несмотря на развитие ракетного оружия и разработку новых гаубиц, Минобороны России не торопится снимать эти "монстры" с вооружения, — в материале РИА Новости.

Царь-пушки

Еще с древних времен, когда только появились первые артиллерийские орудия — бомбарды, людей мучили два главных вопроса: как сделать так, чтобы снаряд весил как можно больше и летел при этом как можно дальше. История помнит массу фантастических проектов, многие из которых впоследствии были заброшены в силу отсутствия подходящих материалов или несовершенства технологий. Впрочем, некоторые суперпушки в прямом смысле громко заявили о себе уже в относительно недалеком прошлом.

Самоходная артиллерийская установка Коалиция-СВ. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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"Техмаш" создаст новый класс боеприпасов для гаубицы "Коалиция-СВ"
Особенно в этом отличились немцы — в период Второй мировой войны Германия располагала сразу несколькими уникальными представителями сверхтяжелой артиллерии. Наиболее известные из них — самоходная мортира "Карл" (калибр 600 миллиметров, вес 126 тонн) и  железнодорожное орудие "Дора"  (807 миллиметров и 1350 тонн). "Дора" печально знаменита тем, что в 1942 году немцы выпустили из нее более 50 семитонных снарядов по осажденному Севастополю. Чудовищная немецкая пушка до сих пор остается самым крупным в истории человечества нарезным орудием — откат при выстреле вдавливал рельсы в землю на пять сантиметров, а снаряд сверлил в грунте скважины глубиной 12 метров и диаметром в метр.

© Фото : ScargillМодель сверхтяжелого артиллерийского орудия германской армии "Дора"
© Фото : Scargill
Модель сверхтяжелого артиллерийского орудия германской армии "Дора"

После Второй мировой мода на крупный калибр поутихла, и мир начал перевооружаться на ракеты, однако Советский Союз тему "царь-пушек" в стороне не оставил и в середине 50-х всем на удивление разработал внушительный самоходный миномет "Ока" калибра 420 миллиметров, способный стрелять снарядами с ядерной начинкой. "Ока" весила 55 тонн и могла отправлять "атомные посылки" потенциальным адресатам, находящимся на дальности до 50 километров. Позже от миномета отказались из-за слишком сильной отдачи при выстреле и других технических проблем.

Боги войны

Несмотря на то что сегодня в лучших армиях мира главенствуют ракеты и авиация, крупнокалиберная артиллерия по-прежнему не сдает своих позиций. Самоходные гаубицы и минометы незаменимы при операциях на тактической глубине, обстреле городов и укрепрайонов, идеально подходят для ликвидации командных пунктов и блокпостов. Плюсов "богу войны" добавляет тот факт, что современные средства ПВО не в состоянии обнаружить и сбить летящий снаряд. Пушки просты в обслуживании, надежны и дешевы, поэтому их "таскают" по всем горячим точкам мира.

Самоходная артиллерийская установка 2С19 МСТА-С во время конкурса Безопасный маршрут. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Несколько десятков гаубиц "Мста-С" поступили на вооружение ЦВО
На вооружении у России стоит множество разнокалиберных артиллерийских систем, начиная от 82-миллиметровых батальонных минометов и заканчивая 152-миллиметровыми гаубицами 2С19М2 "Мста-С" и 203-миллиметровыми самоходными пушками 2С7 "Пион". До 2020 года планируются первые поставки в войска новой САУ "Коалиция-СВ", которая сможет стрелять снарядами с ГЛОНАСС-коррекцией. Кроме того, по открытым данным, на вооружении и хранении находятся около 500 единиц 240-миллиметровых минометов 2С4 "Тюльпан", изготовленных в советское время Уральским заводом транспортного машиностроения. С учетом динамики модернизации межвидовой артиллерии и РСЗО исполинские орудия разработки 1970-х годов на первый взгляд кажутся немного нелепыми и архаичными. Но это только на первый взгляд.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" на полигоне в Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" на полигоне в Алабино

Ядерный подтекст

Несмотря на свой почтенный возраст и неказистую внешность, "Тюльпаны" способны решать задачи, которые в принципе не под силу другим артсистемам. К примеру, уже во время первых испытаний миномет одним попаданием превратил в цементную крошку хорошо укрепленный дот, который до этого устоял под огнем 122-миллиметровой и 152-миллиметровой артиллерии. После финальной доработки советское командование дополнило "Тюльпанами" яркий артиллерийский "цветник" из "Гвоздик", "Акаций" и "Гиацинтов".

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" начнут поступать в войска до 2020 года
По оценкам специалистов, выпущенная из миномета 130-килограммовая мина при свободном падении способна насквозь прошить железобетонный пирог из перекрытий 12-метрового здания или крышу укрепленного авиационного ангара. Дальность стрельбы — до девяти километров. Ассортимент боеприпасов для "Тюльпана" впечатляет разнообразием — предусмотрены фугасные мины для поражения объектов и живой силы, активно-реактивные мины с увеличенной до 20 километров дальностью полета, уникальные корректируемые боеприпасы "Смельчак" с внешним целеуказанием. Фактически "Смельчак" — самое настоящее высокоточное оружие.

Кроме того, "Тюльпаны" умеют стрелять кассетными противопехотными минами, зажигательными минами "Сайда",  нейтронными снарядами "Фата" и "Смола", а также активно-реактивным спецбоеприпасом 3Б11 с ядерной боевой частью. Таким образом, старый советский миномет вполне можно классифицировать как грозное тактическое ядерное оружие — один атомный выстрел способен скосить воинское подразделение численностью до бригады. Что могут учинить несколько таких выстрелов — остается только предполагать.

Самоходная гаубица Мста-С
Далеко и точно: чем известна самоходная гаубица "Мста-С"
Примечательно, что "папа" "Тюльпана", буксируемый сверхмощный миномет М-240 разработки 1940-х в прошлом году был замечен во время гражданской войны в Сирии. Сирийские военные успешно использовали его против боевиков сначала со старыми боеприпасами, а потом, после начала операции российских ВКС, с новыми — активно-реактивными минами "Нерпа" с дальностью 19 километров.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С"
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