Вкус Кавказа. Путеводитель по ресторанам Сочи

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СОЧИ, 18 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Кавказская, армянская, грузинская, греческая, узбекская и, конечно, российская — кухня сочинских ресторанов не менее разнообразна, чем "география" отдыхающих на российском курорте в жаркие летние дни. Здесь готовят на сковородах, в кастрюлях, соли, фритюре, на гриле и просто открытом огне. Выбрать какой-то один ресторан, прогуливаясь по морской набережной, сложно, поэтому РИА Новости даст небольшую наводку.

5642 Высота

Адрес — Сочи, ул. 65 лет Победы, 50

Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Адыгская/Кавказская

Телефон — +7 (938) 888–56–42

Часы работы — пн–вс, 11:00–23:00

© Фото : "5642 ВЫСОТА" Интерьер ресторана "5642 ВЫСОТА" в Сочи © Фото : "5642 ВЫСОТА" Интерьер ресторана "5642 ВЫСОТА" в Сочи

За высокой кухней в Сочи не придется идти далеко: ресторан "5642 Высота", входящий в группу известного столичного ресторатора Аркадия Новикова, находится в центре города, на берегу Черного моря.

Потрясающие пейзажи чуть ли не затмевают виды на панорамную кухню, где повара устраивают настоящее шоу. Наполненные воздухом веранды обставлены изящной светлой мебелью, а залы — яркими мягкими креслами.

Местные говорят, что заведение никогда не пустует.

© Фото : "5642 ВЫСОТА" Хычины в ресторане "5642 ВЫСОТА" в Сочи © Фото : "5642 ВЫСОТА" Хычины в ресторане "5642 ВЫСОТА" в Сочи

Адыгская кухня, несмотря на схожесть с кулинарными традициями близких народов, самобытна, и в ресторане "5642 Высота" эти особенности соблюдают даже в таких известных блюдах, как хичины из тончайшего воздушного теста с тающей во рту начинкой или хачапури, выпекаемые в дровяной печи с учетом традиционных рецептов.

Вариантов множество: по-мегрельски, по-аджарски, по-имеретински. Особенно официанты рекомендуют попробовать хачапури с начинкой из листьев шпината. Также в меню широко представлена классическая кавказская кухня.

Освежиться за жаркой трапезой можно разнообразными домашними лимонадами на оригинальной основе: например, щавель-брусника. Несмотря на статус, цены в ресторане довольно демократичны: средний чек — 700 рублей.

© Фото : "5642 ВЫСОТА" Хачапури со шпинатом в ресторане "5642 ВЫСОТА" в Сочи © Фото : "5642 ВЫСОТА" Хачапури со шпинатом в ресторане "5642 ВЫСОТА" в Сочи

Ресторан работает с 12 часов, но желающие позавтракать могут насладиться французской выпечкой из собственной пекарни (с девяти утра) и ароматным кофе. В 11 часов открывается бургерная, где из свежих и сочных натуральных ингредиентов готовят одни из лучших американских бутербродов в Сочи.

Баран-Рапан

Адрес — Сочи, ул. Театральная, 11

Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Грузинская

Телефон — +7 (999) 655–33–44

Часы работы — пн–вс,14:00–00:00

© Фото : "Баран-Рапан" Интерьер ресторана "Баран-Рапан" в Сочи © Фото : "Баран-Рапан" Интерьер ресторана "Баран-Рапан" в Сочи

В названии ресторана зашифрованы две культурные и гастрономические традиции.

Кавказская кухня предлагает сочное мясо, ароматные высокогорные травы, абхазские пряности, а черноморская — рыбу (в том числе каспийскую) и морепродукты; все поставляют из локальных фермерских хозяйств.

Ресторан позиционирует себя как концептуальный, премиум-класса, так что будьте готовы к смелым гастрономическим экспериментам и довольно серьезному чеку.

© Фото : "Баран-Рапан" Императорская устрица с Бураго и абхазским лаймом в ресторане "Баран-Рапан" © Фото : "Баран-Рапан" Императорская устрица с Бураго и абхазским лаймом в ресторане "Баран-Рапан"

Задумка подчеркивается интерьером: отделка сочетает камни, дерево и металл, первый этаж с открытой кухней и музыкальной сценой по винтовой лестнице в виде раковины рапана "перетекает" в уютный зал на втором этаже — с мангалом, контактной барной стойкой и зоной винотеки, в которой есть и эксклюзивные вина.

Да и некоторые блюда выглядят как произведения искусства: например, императорская устрица с абхазским лаймом в лиловой, изумрудной, салатовой и серебристой цветовой гамме.

Спинка ягненка со жженым топинамбуром и муссом из трюфеля переливается фиолетовыми, красными, коралловыми и кремовыми оттенками.

© Фото : "Баран-Рапан" Cпинка ягнёнка с жжённым топинамбуром и муссом из трюфеля в ресторане "Баран-Рапан" © Фото : "Баран-Рапан" Cпинка ягнёнка с жжённым топинамбуром и муссом из трюфеля в ресторане "Баран-Рапан"

Порции, как и положено высокой кухне, небольшие, поэтому здесь предлагается не утолять банальный голод, а удивлять вкусовые рецепторы.

Сицилия

Адрес — Сочи, ул. Навагинская, 11

Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Итальянская

Телефон — +7 (928) 880–10–21

Часы работы — пн–вс, 09:00–01:00

© Фото : "Сицилия" Интерьер пиццерии "Сицилия" в Сочи © Фото : "Сицилия" Интерьер пиццерии "Сицилия" в Сочи

Поесть сытно, недорого и весело в Сочи можно в пиццерии сети "Сицилия". В меню представлены все классические виды пиццы, а также другие блюда итальянской кухни, например аппетитные пенне с тремя видами грибов или фокачча.

© Фото : "Сицилия" Пенне с тремя видами грибов в пиццерии "Сицилия" в Сочи © Фото : "Сицилия" Пенне с тремя видами грибов в пиццерии "Сицилия" в Сочи

Второе направление "Сицилии" — японская кухня: роллы и суши.

Есть и русская кухня — рекомендуем жареный картофель с грибами. Также подают бургеры и супы.

Особого внимания заслуживает детское меню: если для взрослых готовят обычные и популярные по всей России блюда, то рецепты для малышей получились веселыми и оригинальными.

© Фото : "Сицилия" Жареный картофель с грибами в пиццерии "Сицилия" в Сочи © Фото : "Сицилия" Жареный картофель с грибами в пиццерии "Сицилия" в Сочи

К тому же в каждой пиццерии предусмотрен детский уголок, что позволит родителям отдохнуть и спокойно позавтракать, пообедать, поужинать и еще раз поужинать — рестораны открываются в девять утра и работают до часа ночи.