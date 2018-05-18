Ницца во Франции, Сан-Ремо в Италии, Барселона в Испании и Сочи в России не нуждаются в особом представлении. Но если вы были в столице зимних Олимпийских игр 2014 года больше пяти лет назад, забудьте все, что знали об этом месте. Нынешний Сочи не только не уступает ни одному из вышеперечисленных европейских курортов, но и во многом их превосходит.