Ницца во Франции, Сан-Ремо в Италии, Барселона в Испании и Сочи в России не нуждаются в особом представлении. Но если вы были в столице зимних Олимпийских игр 2014 года больше пяти лет назад, забудьте все, что знали об этом месте. Нынешний Сочи не только не уступает ни одному из вышеперечисленных европейских курортов, но и во многом их превосходит.
Сочи — это 150 километров живописного черноморского берега от поселка Магри до границы с Абхазией.
Передвигаться по городу и окрестностям на автомобиле — одно удовольствие: дороги идеально ровные, без ям и выбоин, четкая разметка и прекрасно освещенные тоннели.
Если раньше от центра Сочи до Адлера приходилось ехать два с лишним часа, то теперь этот путь занимает всего полчаса.
Вдоль побережья ходят электрички, в том числе в Олимпийский парк, где будут проходить футбольные матчи, и в аэропорт.
Для гостей города Сочи — прежде всего набережная. Приморская улица полностью пешеходная, начинается от красивейшего морского вокзала, при взгляде на него и не скажешь, что он построен в 1955 году при советской власти. Здесь швартуются сотни катеров и яхт.
Хозяева многих из них готовы день и ночь катать туристов вдоль побережья за весьма разумную плату.
Сюда также причаливают большие круизные теплоходы, именно у этого вокзала снимали сцену прощания Семена Семеновича Горбункова с семьей, после чего он отплыл в круиз на белоснежном красавце-лайнере «Михаил Светлов». Тут даже памятник соответствующий есть. В дни мундиаля на набережной состоится фестиваль фанатов FIFA.
На каждом шагу рестораны, кафетерии. Много небольших детских развлекательных парков. Галечные пляжи. На волнорезах — рыбаки. Всего в сотне метров от берега, чуть выше в гору, — уютные скверы, а сразу за ними — Зимний и Летний театры.
Ближе к морскому порту, напротив собора Архангела Михаила, есть спуск, а там отметка — нулевой километр Сочи.
Рядом стена с остатками форта Александрии — с него начинался город. На каждой ступеньке лестницы, ведущей к форту, записано событие из истории Сочи. Последняя надпись гласит: «2018. Чемпионат мира по футболу FIFA».
С другой стороны набережная упирается в огромный дендрарий. Это более 1,8 тысячи экзотических растений, редкие животные и птицы, а также канатная дорога, с которой открываются завораживающие виды на Кавказские горы и море.
Но Сочи — это не только морской берег.
Приятно прогуляться и по пешеходной Навагинской улице, где модные бутики и торговые центры перемежаются живописными скверами и высоченными пальмами. За горной рекой Сочи, давшей название городу, — парк «Ривьера», популярное место семейного отдыха с детьми.
Если проехать или даже пройтись по Курортному проспекту (пешая прогулка займет чуть более часа) в сторону Адлера, можно заглянуть в санаторий «Зеленая роща». Здесь, на вершине горного хребта между Мацестинской долиной и Агурским ущельем, находится дача-музей Сталина. Темно-зеленый дом советского вождя выглядит очень скромно, вокруг — тишь и благодать. Рекомендуется всем, кто хочет снять нервное напряжение и заодно пополнить знания об истории России.
Красная Поляна — один из лучших, если не самый лучший горнолыжный курорт России. Летом кататься на лыжах проблематично, но сюда стоить съездить хотя бы ради того, чтобы сфотографироваться на одной из вершин хребта Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря. Канатная дорога работает до окончания светового дня, можно встретить закат солнца.
Самая высокая точка, до которой ходит канатка, — Каменный Столб на высоте 2509 метров. Там оборудована смотровая площадка, но спускаться придется пешком, поэтому все путешествие займет два-три часа. В Красной Поляне также можно искупаться в горных озерах, поездить на лошадях, посетить парк водопадов «Менделиха» (открытый, правда, только для граждан России).
По дороге в Красную Поляну в Ахштырском ущелье Сочинского национального парка есть удивительный «остров» экстремальных развлечений — парк приключений на высоте «Скай-парк».
Его главная изюминка — самый длинный в мире подвесной пешеходный мост Скай-Бридж (439 метров). Под надежными стальными конструкциями 207 метров высоты, некоторые подолгу собираются с духом, прежде чем встать на первую ступеньку моста. Любители острых ощущений прыгают на тросах-банджи, для менее опытных свободный полет 69 метров, для экстремалов — 207 метров. В «Скайпарке» также есть самые высокие в мире качели, спуск по стальному канату под действием гравитации и множество других развлечений. В этом году открылся еще и скалодром.
Разумеется, Сочи просто невозможно себе представить без Адлера. Во-первых, там международный аэропорт. Во-вторых, огромный Олимпийский парк во главе со стадионом «Фишт». За обрамляющим территорию парка Олимпийским проспектом — прекрасно оборудованный пляж. Тут можно не только искупаться, но и встретить дельфинов, которые любят подплывать к берегу и развлекать отдыхающих.
Примерно в трех километрах к северу от Олимпийского парка начинаются горы. К ним вдоль частных домов ведут едва заметные проселочные дорожки. Если пройти или проехать туда на машине, весь Адлер как на ладони. Есть даже специальные смотровые площадки, откуда темной южной ночью стоит полюбоваться огнями города и многоликими узорами спортивных сооружений.
Только проявляйте деликатность — местные дачники в целом добродушные, но не стоит лишний раз вторгаться в их личное пространство и заходить на частную территорию.
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