Что посмотреть?Где погулять?Где остановиться?
Все цвета радуги и не только
Путеводитель по Саранску
Сергей Белоусов

Красочный, компактный, уютный — таким мы увидели весенний Саранск. Что ни здание, то произведение искусства, обычный жилой дом — яркий образ, от которого даже в пасмурную погоду поднимается настроение. РИА Новости выяснило, за что столицу Мордовии неоднократно признавали одним из самых благоустроенных городов России и почему Саранск так подходит для мундиаля.

Что посмотреть?

Саранск — идеальное место для футбольного болельщика, который приехал посмотреть матч и остановился в городе на пару-тройку дней. Этого вполне хватит, чтобы осмотреть центр столицы Мордовии: до любой точки можно добраться пешком либо доехать на машине или такси за несколько минут.

Стела Рязань по пути в Саранск.
Стела Рязань по пути в Саранск.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Национальный краеведческий музей Республики Мордовия в Саранске.
Национальный краеведческий музей Республики Мордовия в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия.
Вид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Указатели в Ленинском сквере в Саранске.
Указатели в Ленинском сквере в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Национальный краеведческий музей Республики Мордовия в Саранске.
Национальный краеведческий музей Республики Мордовия в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева на площади Тысячелетия в Саранске.
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева на площади Тысячелетия в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стела Рязань по пути в Саранск.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Не стоит искать здесь исторические улицы и дореволюционные здания: местного Арбата тут никогда не было, а кажущиеся на первый взгляд старинными театры и музеи построены, как правило, 20–30 лет назад. Все, что осталось от древней деревянной крепости, с которой начинался город, — увесистый замок и ключи от него в местном краеведческом музее.

На площади Тысячелетия во время чемпионата мира по футболу пройдут шумные фестивали.

Откроются торговые точки с сувенирной продукцией мундиаля. Куда отправиться с площади, подскажут указатели в виде флюгеров с силуэтом лисицы. Лиса — символ Саранска, с ней связаны различные легенды и приметы.

Любителям предсказаний и загадывания желаний стоит потратить пять минут и дойти до Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи. Перед ним есть небольшой мостик, на перилах — статуя той самой лисицы: ее бронзовый нос, натертый туристами до блеска, подскажет, что делать. По краям моста установлены шары предсказаний. Один задает тему: любовь, здоровье, семья, друзья, работа, отдых, деньги. Другой советует: позвони, подожди, посоветуйся, подумай и так далее. В общем, крутите шары и делайте выводы.

Музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи в Саранске.
Музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Шары предсказаний на Лисьем мосту в Саранске.
Шары предсказаний на Лисьем мосту в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева в Саранске.
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск со смотровой площадки МГУ.
Вид на Саранск со смотровой площадки МГУ.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Рядом с главной площадью города — корпуса Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева (МГУ). Во время ЧМ-2018 студентов там практически не будет, а вот туристов ожидается с лихвой. На 17-м этаже главного здания (65 метров над землей) в июле прошлого года открылась смотровая площадка.

К мундиалю сотрудники вуза записали аудиогиды и приготовили интерактивную фотовыставку.

Во время чемпионата смотровая площадка будет работать и в ночное время, что позволит туристам полюбоваться городом, подсвеченным тысячами огней. Кстати, Саранск когда-то считался центром светотехники: здесь производили лампы и прочее осветительное оборудование, а сейчас в МГУ действует единственный в России светотехнический факультет. Руководство университета пообещало, что посетить смотровую площадку смогут все желающие.

Фонтан на площади Тысячелетия «Звезда Мордовии» еще называют танцующим за особые визуальные и акустические эффекты. Основание выполнено в виде восьмиконечной звезды, символизирующей движение и благополучие, струи бьют на высоту до 40 метров, а специальная программа подстраивает работу фонтана — напор воды, количество струй, световое оформление — под различную музыку.

Вокруг — так называемая босоногая зона, где уровень воды всего 5–10 сантиметров, что особенно нравится детям.

Фонтанов в Саранске много. Светотехникой оборудованы еще три: у Мордовского национального драматического музыкального театра, возле памятника Дружбы народов и в микрорайоне, где построен стадион «Мордовия Арена».

Вид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Саранск чтит семейные традиции, о чем напоминает статуя напротив Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова. Мама, папа и трое детей… Если присмотреться, можно заметить, что мама снова в положении. Мордовия — единственный регион России, где при рождении четвертого ребенка в семье власти помогают полностью погасить ипотеку.

Саранск знают в мире и благодаря его жителям: здесь получил свою первую квартиру и российскую прописку французский актер Жерар Депардье, а один из самых колоритных футбольных фанатов России Виктор Иванович Ванягин, он же Дядя Витя, — награду от правительства республики как самый активный болельщик ФК «Мордовия».

Национальный краеведческий музей Республики Мордовия в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко

На берегу реки Саранки — Краеведческий музей, очень красивый. В него стоит сходить не только ради знакомства с историей города, но и чтобы освежить в памяти футбольную историю.

Сейчас там выставка постеров всех ЧМ, начиная с самого первого мундиаля 1930 года.

Экспонируются и плакат Саранска как города — участника ЧМ-2018, экипировка городских волонтеров, мячи с автографами послов и почетных гостей FIFA, которые приезжали в Мордовию.

Где погулять?

Горожане любят гулять в Пушкинском парке: река, аллеи, колесо обозрения, фонтанная площадь, пруды, сцена для концертов... Есть даже зоопарк. Еще здесь есть статуя лисицы с лисятами и, как ни странно, монумент, посвященный дворнику. Недалеко от парка стадион «Старт». У входа большая скульптурная композиция: три человека держат над собой футбольный мяч, к статуе ведут ступеньки — идеальное место для селфи.

От парка рукой подать до крупнейшего в городе Собора святого Феодора Ушакова и улицы Советской, что ведет прямо к стадиону «Мордовия Арена». На пешеходной части улицы — площадь Победы с большой колоннадой, памятниками героям Первой мировой войны и Матери-Мордовии, а также Музеем военной техники.

В ста метрах — Советская площадь, где будут организованы фан-фесты.

Отсюда до стадиона чуть больше километра, но по пути нужно обязательно заглянуть в Музей мордовской народной культуры. Помимо основной тематики здесь разместится выставка футбольного клуба «Мордовия», которую своими силами организовал коллекционер Виталий Песков. Сотни билетов, шарфов, форма и интересная информация об истории мордовского ФК, существующего с 1961 года, будут соседствовать с различной сувенирной продукцией.

Собор Святого Феодора Ушакова в Саранске.
Собор Святого Феодора Ушакова в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Собор Святого Феодора Ушакова в Саранске.
Собор Святого Феодора Ушакова в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Виталий Песков на площади Тысячелетия в Саранске.
Виталий Песков на площади Тысячелетия в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Военная техника на площади Победы в Саранске.
Военная техника на площади Победы в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Парк имени А.С. Пушкина в Саранске.
Парк имени А.С. Пушкина в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Колесо обозрения в парке имени А.С. Пушкина в Саранске.
Колесо обозрения в парке имени А.С. Пушкина в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Памятник дворнику в парке имени А.С. Пушкина в Саранске.
Памятник дворнику в парке имени А.С. Пушкина в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Монумент Мать Мордовии на площади Победы в Саранске.
Монумент Мать Мордовии на площади Победы в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Площадь Победы в Саранске.
Площадь Победы в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Монумент Мать Мордовии на площади Победы в Саранске.
Монумент Мать Мордовии на площади Победы в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Памятник воинам-интернационалистам и Музей боевой и трудовой славы на площади Победы в Саранске.
Памятник воинам-интернационалистам и Музей боевой и трудовой славы на площади Победы в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Военная техника на площади Победы в Саранске.
Военная техника на площади Победы в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Собор Святого Феодора Ушакова в Саранске.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Дальше вниз по Советской, никуда не сворачивая, и выходим к реке Инсар, прямо к пешеходному мостику через нее. Этот монолитный мост — самый старый в Саранске, его соорудили в честь столетия победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. В процессе реконструкции территории вокруг «Мордовия Арены» (вход на стадион находится сразу за мостом) мост превратили в арт-объект и туристическую достопримечательность. Рядом со стадионом разбит новый экологический парк.

Где остановиться?

Компактность Саранска сказывается: гостиниц в городе не так много. Для тех, кому финансы позволяют, недавно возвели первый в городе пятизвездочный отель Four Points by Sheraton Saransk. Для проживания членов оргкомитета и клиентских групп FIFA строят несколько домов прямо возле стадиона, которые после окончания ЧМ-2018 будут переквалифицированы в жилые помещения и распроданы.

Строительство стадиона "Мордовия Арена" в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Тем, кто желает увидеть Криштиану Роналду и других звезд футбола вне футбольного поля (сборная Португалии играет в Саранске 25 июня), стоит присмотреться к местам рядом с гостиницами «Адмирал» или Mercure.

Команды, которые приедут в столицу Мордовии на матчи, остановятся в этих двух отелях в центре города.

Для бюджетного размещения болельщиков приспособят стадион «Жилищник» — на окраине города возле Юго-Западного лесопарка.

На открытом футбольном поле разобьют палаточный городок. Это будет не какой-то туристический лагерь, а целый город болельщиков: здесь организуют трансляцию матчей, кафе, банкоматы, медпункты и обеспечат всем необходимым для комфортного проживания.

И да, окраина Саранска — это всего час пешком до самого центра города и лишь 15 дополнительных минут неспешным шагом до «Мордовия Арены».

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