Дальше вниз по Советской, никуда не сворачивая, и выходим к реке Инсар, прямо к пешеходному мостику через нее. Этот монолитный мост — самый старый в Саранске, его соорудили в честь столетия победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. В процессе реконструкции территории вокруг «Мордовия Арены» (вход на стадион находится сразу за мостом) мост превратили в арт-объект и туристическую достопримечательность. Рядом со стадионом разбит новый экологический парк.