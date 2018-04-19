Лисий след: стадион "Мордовия Арена"

Стелла с мячом возле стадиона Мордовия Арена в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018

Стелла с мячом возле стадиона Мордовия Арена в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018

САРАНСК, 19 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. В столице Республики Мордовия порядка 300 тысяч жителей — это самый маленький город из тех, что принимают чемпионат мира — 2018. И стадион тут тоже компактный, но это ему только на пользу.

Ожидаемая неожиданность

Стадион в Саранске должен был быть еще меньше, ведь его строительство началось в 2010 году — за несколько месяцев до того, как Россию выбрали хозяйкой чемпионата мира по футболу. Конечно, руководство республики уже держало в уме ЧМ-2018, но официально объект возводился в рамках подготовки к торжествам в честь тысячелетия единения мордовского народа с народами России.

© РИА Новости / Алексей Куденко Железнодорожная станция и строящийся стадион "Мордовия Арена" в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 © РИА Новости / Алексей Куденко Железнодорожная станция и строящийся стадион "Мордовия Арена" в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018

Место идеальное: новый жилой район, пойма реки Инсар, центр города. До железнодорожного вокзала — пара километров, пять километров до аэропорта, десять минут на автомобиле или такси до любой точки города.

"Арена" задумывалась как футбольный стадион вместимостью 28 тысяч зрителей.

Когда России предоставили право на проведение чемпионата мира — 2018 и Саранск был выбран одним из городов-участников, строители успели залить бетоном только первый ярус.

Проектировщикам пришлось увеличивать вместимость стадиона до 44 149 мест, повышать безопасность, корректировать конструктивные и архитектурные планы, вносить инженерные и технологические корректировки. В итоге "Мордовия Арена" подросла: самая высокая точка крыши — 51 метр, как у 16-этажного дома. Однако исходная архитектурная концепция, в том числе форма фасада и его расцветка, не изменилась.

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Лисий след

В отличие от большинства овальных стадионов, фасад "Мордовия Арена" выполнен в виде… бублика. Крыша весом семь тысяч тонн и алюминиевые панели фасада держатся на 84 металлических несущих арках. Сверху панели фасада сплошные, снизу — перфорированные. Это создает ощущение легкости конструкции и уменьшает световую нагрузку. В темное время включается подсветка стилобатной части и опор — стадион словно парит в воздухе.

Строители составляли фасад как пазл: во-первых, все 8712 панелей — разной формы, во-вторых, нужно было собрать определенную картину из листов белого, ярко-рыжего и темно-рыжего цветов. Дизайн тщательно продуман. А рыжий цвет символизирует лису, красующуюся на гербе Саранска.Кроме того, эта палитра характерна для народного промысла мордвы.

Кресла внутри повторяют затею с фасадом: это тоже пиксельный рисунок — на шесть уровней стадиона. На верхнем ярусе установлены временные трибуны на 15 тысяч зрителей, увеличившие вместимость "Мордовия Арены" до норм FIFA. Временные кресла от постоянных ничем не отличаются — просто смонтированы на металлических опорах, а не на бетонном основании.

Компактный и удобный

Компактность дает "Мордовия Арене" определенные преимущества. Неважно, где разместится болельщик, обзору это не помешает. Поле прекрасно видно даже с самых дальних мест всех восьми секторов: максимальное расстояние — 90 метров. От любого угла поля до противоположной трибуны — не более 190 метров. Более того, несущие конструкции установлены позади кресел и не перекрывают обзор. Уюта стадиону добавляет отделка древесиной — в президентских ложах, помещениях для VIP-гостей, скайбоксах, на стойках фуд-кортов, в раздевалках футболистов.

Зрителей встретят четыре входные группы. Сначала болельщики проследуют на высокий двухэтажный стилобат, охватывающий стадион на уровне третьего яруса. И оттуда распределятся по стадиону на нижние этажи. На верхние ярусы ведет отдельная лестница.

Стадион оборудован в соответствии со всеми стандартами FIFA. Помимо обычных кресел, на трибунах предусмотрены места для маломобильных зрителей в креслах-каталках и их сопровождающих, места для зрителей с нарушением слуха, зоны для СМИ, телевидения и радиостудий, зал для пресс-конференций на 120 человек, а также микст-зона для общения прессы с футболистами.

Особый антураж играм придадут 108 огромных аудиоколонок американской фирмы McCauley. Кстати, эту акустику собирают в России и она известна всем, кто посетил XXII зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.

Более компактные аудиосистемы смонтированы в подтрибунных помещениях и 40 скайбоксах для VIP-персон с мягкими креслами, столами, санузлами и барными стойками.

Расположены скайбоксы по всему периметру "Мордовия Арены" (кроме угловых секторов) и рассчитаны, в зависимости от размера, на компании от 10 до 26 человек.

На первом этаже есть застекленный участок — это волонтерский центр.

После окончания ЧМ-2018 тут для режима "Наследие" оборудуют торговый центр. Временные конструкции демонтируют, вместимость сократится до 25 тысяч зрителей. На освободившихся подтрибунных площадях разместятся фитнес-центры, залы для волейбола, баскетбола и тенниса.

Стадион предполагается использовать для концертов, а также по прямому назначению — в качестве домашней арены ФК "Мордовия".

Матчи на стадионе "Мордовия Арена":

16 июня, суббота, 19:00 Перу — Дания

19 июня, вторник, 15:00 Колумбия — Япония

25 июня, понедельник, 21:00 Иран — Португалия

28 июня, четверг, 21:00 Панама — Тунис