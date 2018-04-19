Лисий след: стадион "Мордовия Арена"

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтелла с мячом возле стадиона Мордовия Арена в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018Стелла с мячом возле стадиона Мордовия Арена в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
РИА Новости и Delivery Club представляют путеводитель по местам проведения мундиаля, в котором описаны самые красивые и необычные достопримечательности, лучшие рестораны и спортивная инфраструктура 11 городов-организаторов первенства.
на главную
Возьми Delivery Club с собой

САРАНСК, 19 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. В столице Республики Мордовия порядка 300 тысяч жителей — это самый маленький город из тех, что принимают чемпионат мира — 2018. И стадион тут тоже компактный, но это ему только на пользу.

Ожидаемая неожиданность

Стадион в Саранске должен был быть еще меньше, ведь его строительство началось в 2010 году — за несколько месяцев до того, как Россию выбрали хозяйкой чемпионата мира по футболу. Конечно, руководство республики уже держало в уме ЧМ-2018, но официально объект возводился в рамках подготовки к торжествам в честь тысячелетия единения мордовского народа с народами России.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЖилые комплексы и строящийся стадион "Мордовия Арена" в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жилые комплексы и строящийся стадион "Мордовия Арена" в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
Место идеальное: новый жилой район, пойма реки Инсар, центр города. До железнодорожного вокзала — пара километров, пять километров до аэропорта, десять минут на автомобиле или такси до любой точки города.

© РИА Новости / Алексей КуденкоЖелезнодорожная станция и строящийся стадион "Мордовия Арена" в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Железнодорожная станция и строящийся стадион "Мордовия Арена" в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018

"Арена" задумывалась как футбольный стадион вместимостью 28 тысяч зрителей. 

Когда России предоставили право на проведение чемпионата мира — 2018 и Саранск был выбран одним из городов-участников, строители успели залить бетоном только первый ярус.

Проектировщикам пришлось увеличивать вместимость стадиона до 44 149 мест, повышать безопасность, корректировать конструктивные и архитектурные планы, вносить инженерные и технологические корректировки. В итоге "Мордовия Арена" подросла: самая высокая точка крыши — 51 метр, как у 16-этажного дома. Однако исходная архитектурная концепция, в том числе форма фасада и его расцветка, не изменилась.

Любимая доставка еды
deliveryclub.ru
Заказать еду

 

Лисий след

В отличие от большинства овальных стадионов, фасад "Мордовия Арена" выполнен в виде… бублика. Крыша весом семь тысяч тонн и алюминиевые панели фасада держатся на 84 металлических несущих арках. Сверху панели фасада сплошные, снизу — перфорированные. Это создает ощущение легкости конструкции и уменьшает световую нагрузку. В темное время включается подсветка стилобатной части и опор — стадион словно парит в воздухе.

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтадион "Мордовия Арена" в Саранске
© РИА Новости / Алексей Куденко
Стадион "Мордовия Арена" в Саранске

Строители составляли фасад как пазл: во-первых, все 8712 панелей — разной формы, во-вторых, нужно было собрать определенную картину из листов белого, ярко-рыжего и темно-рыжего цветов. Дизайн тщательно продуман. А рыжий цвет символизирует лису, красующуюся на гербе Саранска.Кроме того, эта палитра характерна для народного промысла мордвы.

© РИА Новости / Алексей КуденкоТрибуны на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске
© РИА Новости / Алексей Куденко
Трибуны на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске

Кресла внутри повторяют затею с фасадом: это тоже пиксельный рисунок — на шесть уровней стадиона. На верхнем ярусе установлены временные трибуны на 15 тысяч зрителей, увеличившие вместимость "Мордовия Арены" до норм FIFA. Временные кресла от постоянных ничем не отличаются — просто смонтированы на металлических опорах, а не на бетонном основании.

Компактный и удобный

Компактность дает "Мордовия Арене" определенные преимущества. Неважно, где разместится болельщик, обзору это не помешает. Поле прекрасно видно даже с самых дальних мест всех восьми секторов: максимальное расстояние — 90 метров. От любого угла поля до противоположной трибуны — не более 190 метров. Более того, несущие конструкции установлены позади кресел и не перекрывают обзор. Уюта стадиону добавляет отделка древесиной — в президентских ложах, помещениях для VIP-гостей, скайбоксах, на стойках фуд-кортов, в раздевалках футболистов.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкVIP-ложа на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
VIP-ложа на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске

Зрителей встретят четыре входные группы. Сначала болельщики проследуют на высокий двухэтажный стилобат, охватывающий стадион на уровне третьего яруса. И оттуда распределятся по стадиону на нижние этажи. На верхние ярусы ведет отдельная лестница.

© РИА Новости / Алексей КуденкоТрибуны на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске
© РИА Новости / Алексей Куденко
Трибуны на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске

Стадион оборудован в соответствии со всеми стандартами FIFA. Помимо обычных кресел, на трибунах предусмотрены места для маломобильных зрителей в креслах-каталках и их сопровождающих, места для зрителей с нарушением слуха, зоны для СМИ, телевидения и радиостудий, зал для пресс-конференций на 120 человек, а также микст-зона для общения прессы с футболистами.

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтроящийся пресс-центр на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске
© РИА Новости / Алексей Куденко
Строящийся пресс-центр на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске

Особый антураж играм придадут 108 огромных аудиоколонок американской фирмы McCauley. Кстати, эту акустику собирают в России и она известна всем, кто посетил XXII зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.

Более компактные аудиосистемы смонтированы в подтрибунных помещениях и 40 скайбоксах для VIP-персон с мягкими креслами, столами, санузлами и барными стойками.

Расположены скайбоксы по всему периметру "Мордовия Арены" (кроме угловых секторов) и рассчитаны, в зависимости от размера, на компании от 10 до 26 человек.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтадион "Мордовия Арена" в Саранске
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Стадион "Мордовия Арена" в Саранске

На первом этаже есть застекленный участок — это волонтерский центр.

После окончания ЧМ-2018 тут для режима "Наследие" оборудуют торговый центр. Временные конструкции демонтируют, вместимость сократится до 25 тысяч зрителей. На освободившихся подтрибунных площадях разместятся фитнес-центры, залы для волейбола, баскетбола и тенниса. 

Стадион предполагается использовать для концертов, а также по прямому назначению — в качестве домашней арены ФК "Мордовия".

 

Матчи на стадионе "Мордовия Арена":

 

16 июня, суббота, 19:00 Перу — Дания

19 июня, вторник, 15:00 Колумбия — Япония

25 июня, понедельник, 21:00 Иран — Португалия

28 июня, четверг, 21:00 Панама — Тунис

 

Строительство стадиона Мордовия Арена в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
Саранск
Все цвета радуги и не только: путеводитель по Саранску
Официантка ресторана Мордовское подворье в Саранске
Саранск
"Медвежья лапа", поза и пачат. Традиционные блюда мордовской кухни
Сборная России
Нурмагомедов рассказал, какого результата ждет от сборной России на ЧМ-2018
Новости
Калининградский стадион будет самым безопасным местом во время ЧМ, считает Рольбинов
Сборная России
ФМБА предложило сборной России рекомендации по подготовке футболистов к ЧМ-2018
Новости
ФИФА призвала болельщиков ЧМ присоединиться к кампании по защите окружающей среды
Новости
Ибрагимович: чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира
Новости
На сайте ФИФА стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018
До чемпионата осталось
Дни
Часы
Минуты
Секунды
найти рестораны