Что посмотреть?Куда поехать?
"Папа" может
Путеводитель по Ростову-на-Дону
Сергей Белоусов

Юг России начинается с Ростова-на-Дону. Теплый и уютный, отсюда рукой подать до морского побережья. В городе практически в первозданном виде сохранились дореволюционные здания и целые улицы. Здесь любят спорт и с нетерпением ждут гостей чемпионата мира по футболу.

Что посмотреть?

Формально мировой столицей казачества считается Новочеркасск, но нынешние реалии таковы, что казаки давно сменили живых коней на железных и в большинстве своем переселились в Ростов-на-Дону. Благо ехать из одного города в другой всего полчаса.

Ростовская область.
Ростовская область.
© РИА Новости / Илья Питалев
Ростовская область.
Ростовская область.
© РИА Новости / Илья Питалев
Футбольный стадион Ростов Арена.
Футбольный стадион Ростов Арена.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ростовская область.
© РИА Новости / Илья Питалев

Современная столица Южного федерального округа — крупный финансовый, экономический и культурный центр. Жизнь здесь идет полным ходом: строятся дома и коммерческая недвижимость, ремонтируются дороги, сносится ветхое жилье, а пробки в час пик иногда растягиваются на многие километры. 

На развитие инфраструктуры сильно повлиял и ЧМ-2018.

Для прибывающих в столицу ЮФО иностранных туристов знакомство с городом начинается с аэропорта, который носит имя знаменитого атамана Донского казачьего войска, героя войны 1812 года Матвея Платова. Воздушную гавань отстроили с нуля в чистом поле в рамках подготовки к ЧМ, а название выбрали народным голосованием.

Бронзовый Платов стоит рядом со своим боевым конем, положа правую руку на сердце, в сквере в Университетском переулке. Это центр города, рядом с Большой Садовой и Пушкинской. Расстояние между главными историческими улицами, идущими параллельно, меньше полукилометра, здесь сосредоточены все основные памятники архитектуры.

В основном — доходные дома, построенные в XIX и начале XX века.

Один из самых известных — дом Маргариты Черновой на Большой Садовой. Двухэтажный особняк с атлантами на фасадах подарил очаровательной ростовской актрисе ее горячий поклонник преклонного возраста — казак Елпидифор Парамонов. В то время местность на нечетной стороне улицы была сплошь в садах: отсюда и название. Неподалеку — Музыкальный театр и филармония.

Памятник Михаилу Шолохову в Ростове - на Дону. На заднем плане - ЖК Адмирал.
Памятник Михаилу Шолохову в Ростове - на Дону. На заднем плане - ЖК Адмирал.
© РИА Новости / Илья Питалев
Большая Садовая улица в Ростове-на-Дону. На дальнем плане - Ростовская телебашня.
Большая Садовая улица в Ростове-на-Дону. На дальнем плане - Ростовская телебашня.
© РИА Новости / Илья Питалев
Памятник клоуну Олегу Попову у здания цирка в Ростове-на-Дону.
Памятник клоуну Олегу Попову у здания цирка в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев
Ростовский государственный цирк.
Ростовский государственный цирк.
© РИА Новости / Илья Питалев
Центральный универмаг в Ростове-на-Дону.
Центральный универмаг в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев
Монумент Первоконникам на площади Советов в Ростове-на-Дону.
Монумент Первоконникам на площади Советов в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев
Солнечные часы на улице Пушкинская в Ростове-на-Дону.
Солнечные часы на улице Пушкинская в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Памятник Михаилу Шолохову в Ростове - на Дону. На заднем плане - ЖК Адмирал.
© РИА Новости / Илья Питалев

Пушкинскую правильнее было бы назвать бульваром: почти половину улицы занимает длинная зеленая аллея между проезжей частью. Вторая половина вовсе освобождена от автомобилей и предназначена для пеших прогулок вдоль уютных скверов. Тут на каждом шагу памятники великим гражданам Ростова-на-Дону и России — Пушкин, Чехов, Высоцкий, Киров… А еще скульптуры львов, памятник книге и другие монументы.

Обе улицы упираются в парк Октябрьской революции, где находится театр драмы имени Горького.

Напротив, на Театральной площади, установлена стела воинам — освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Высота стелы — 72 метра, на вершине — фрагмент носовой части корабля с крылатой богиней победы Никой. Когда темнеет, включается красочная подсветка.

От Большой Садовой рельеф город стремительно уходит вниз, к берегам великого Дона. Интереснее всего спускаться к реке по Буденовскому проспекту: в сквере рядом с пересечением с Московской улицей стоит еще один памятник казакам, надпись на постаменте гласит: "Дона седого сынам, жизнь отдавшим за счастье Отечества нашего, Слава Вечная". Вблизи — большая Соборная площадь, тут высится кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону.
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев
Соборная площадь в Ростове-на-Дону.
Соборная площадь в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев

А еще на Соборной находится знаменитый Центральный рынок. Его называют Старбаз — то есть Старый базар. Добраться до него можно практически из любой точки города без пересадок, так как почти у каждого маршрута городского общественного транспорта конечной остановкой значится эта площадь. На Старбазе продают одежду, промышленные товары, продукты, свежие овощи и самое лучшее в городе мясо. 

Однако чаще всего туристы приходят сюда за свежей и соленой донской рыбой.

Чуть ниже в сторону реки — упираешься в правый берег Дона, вдоль которого проходит Береговая улица. Она полностью меняет представление о Ростове, поскольку больше напоминает морское побережье, нежели городскую набережную. Повсюду кафе, бары, рестораны и ночные клубы, туда-сюда снуют катера и яхты. Много небольших парков, их нет только рядом с пристанью, где швартуются большие теплоходы.

Набережная в Ростове-на-Дону.
Набережная в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев
Прогулочный теплоход в Ростове-на-Дону.
Прогулочный теплоход в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев
Теплоход Иван Бунин в Ростове-на-Дону.
Теплоход Иван Бунин в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Набережная в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев

С правого берега открывается живописный вид на стадион "Ростов Арена". Перебраться на Левбердон (так называют в народе это место) можно по Ворошиловскому мосту, который предназначен как для автомобилей, так и для пешеходов. Сразу за ним — новый спортивный кластер, образованный вокруг Гребного канала и новой футбольной арены.

После ЧМ-2018 здесь планируют построить ледовый комплекс, выставочный центр, концертный зал, центры подготовки спортсменов и даже жилые дома.

Раньше на левый берег горожане приезжали жарить шашлык, но теперь этот район не узнать. Там, где раньше росли камыши, — парк Левобережный общей площадью 18 гектаров с бульварами, тротуарами и велосипедными дорожками.

Это место еще до мундиаля стало культовым: влюбленные приезжают сюда на автомобилях, чтобы полюбоваться закатом и с наступлением темноты посмотреть на красочную подсветку стадиона.

Куда поехать?

Всего в получасе езды от Ростова-на-Дону — город Азов, в исторической части которого до наших дней сохранились крепостные валы, ров и Алексеевские ворота. Эти сооружения были частью крепости, переходившей то к туркам, то к русским в ходе войн XVIII века. В городе есть несколько музеев, посвященных тем событиям. Азов — один из старейших портов на юге России.

Азовская крепость в Ростовской области.
Азовская крепость в Ростовской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
Азовская крепость в Ростовской области.
Азовская крепость в Ростовской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
Азовская крепость в Ростовской области.
Азовская крепость в Ростовской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Азовская крепость в Ростовской области.
© РИА Новости / Илья Питалев

Неподалеку отсюда Дон впадает в Азовское море, точнее — в Таганрогский залив. Любителям окунуться в прохладное соленое море дорожные указатели советуют отправиться на хутор Чумбур-Коса. Это примерно 50 километров от Азова и около 85-ти от Ростова-на-Дону.

Территория тут малонаселенная, на песчаных берегах обычно пустынно: хорошее место для того, чтобы спрятаться от жары в ожидании футбольного матча.

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