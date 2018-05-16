Всего в получасе езды от Ростова-на-Дону — город Азов, в исторической части которого до наших дней сохранились крепостные валы, ров и Алексеевские ворота. Эти сооружения были частью крепости, переходившей то к туркам, то к русским в ходе войн XVIII века. В городе есть несколько музеев, посвященных тем событиям. Азов — один из старейших портов на юге России.