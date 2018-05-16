Юг России начинается с Ростова-на-Дону. Теплый и уютный, отсюда рукой подать до морского побережья. В городе практически в первозданном виде сохранились дореволюционные здания и целые улицы. Здесь любят спорт и с нетерпением ждут гостей чемпионата мира по футболу.
Формально мировой столицей казачества считается Новочеркасск, но нынешние реалии таковы, что казаки давно сменили живых коней на железных и в большинстве своем переселились в Ростов-на-Дону. Благо ехать из одного города в другой всего полчаса.
Современная столица Южного федерального округа — крупный финансовый, экономический и культурный центр. Жизнь здесь идет полным ходом: строятся дома и коммерческая недвижимость, ремонтируются дороги, сносится ветхое жилье, а пробки в час пик иногда растягиваются на многие километры.
На развитие инфраструктуры сильно повлиял и ЧМ-2018.
Для прибывающих в столицу ЮФО иностранных туристов знакомство с городом начинается с аэропорта, который носит имя знаменитого атамана Донского казачьего войска, героя войны 1812 года Матвея Платова. Воздушную гавань отстроили с нуля в чистом поле в рамках подготовки к ЧМ, а название выбрали народным голосованием.
Бронзовый Платов стоит рядом со своим боевым конем, положа правую руку на сердце, в сквере в Университетском переулке. Это центр города, рядом с Большой Садовой и Пушкинской. Расстояние между главными историческими улицами, идущими параллельно, меньше полукилометра, здесь сосредоточены все основные памятники архитектуры.
В основном — доходные дома, построенные в XIX и начале XX века.
Один из самых известных — дом Маргариты Черновой на Большой Садовой. Двухэтажный особняк с атлантами на фасадах подарил очаровательной ростовской актрисе ее горячий поклонник преклонного возраста — казак Елпидифор Парамонов. В то время местность на нечетной стороне улицы была сплошь в садах: отсюда и название. Неподалеку — Музыкальный театр и филармония.
Пушкинскую правильнее было бы назвать бульваром: почти половину улицы занимает длинная зеленая аллея между проезжей частью. Вторая половина вовсе освобождена от автомобилей и предназначена для пеших прогулок вдоль уютных скверов. Тут на каждом шагу памятники великим гражданам Ростова-на-Дону и России — Пушкин, Чехов, Высоцкий, Киров… А еще скульптуры львов, памятник книге и другие монументы.
Обе улицы упираются в парк Октябрьской революции, где находится театр драмы имени Горького.
Напротив, на Театральной площади, установлена стела воинам — освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Высота стелы — 72 метра, на вершине — фрагмент носовой части корабля с крылатой богиней победы Никой. Когда темнеет, включается красочная подсветка.
От Большой Садовой рельеф город стремительно уходит вниз, к берегам великого Дона. Интереснее всего спускаться к реке по Буденовскому проспекту: в сквере рядом с пересечением с Московской улицей стоит еще один памятник казакам, надпись на постаменте гласит: "Дона седого сынам, жизнь отдавшим за счастье Отечества нашего, Слава Вечная". Вблизи — большая Соборная площадь, тут высится кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.
А еще на Соборной находится знаменитый Центральный рынок. Его называют Старбаз — то есть Старый базар. Добраться до него можно практически из любой точки города без пересадок, так как почти у каждого маршрута городского общественного транспорта конечной остановкой значится эта площадь. На Старбазе продают одежду, промышленные товары, продукты, свежие овощи и самое лучшее в городе мясо.
Однако чаще всего туристы приходят сюда за свежей и соленой донской рыбой.
Чуть ниже в сторону реки — упираешься в правый берег Дона, вдоль которого проходит Береговая улица. Она полностью меняет представление о Ростове, поскольку больше напоминает морское побережье, нежели городскую набережную. Повсюду кафе, бары, рестораны и ночные клубы, туда-сюда снуют катера и яхты. Много небольших парков, их нет только рядом с пристанью, где швартуются большие теплоходы.
С правого берега открывается живописный вид на стадион "Ростов Арена". Перебраться на Левбердон (так называют в народе это место) можно по Ворошиловскому мосту, который предназначен как для автомобилей, так и для пешеходов. Сразу за ним — новый спортивный кластер, образованный вокруг Гребного канала и новой футбольной арены.
После ЧМ-2018 здесь планируют построить ледовый комплекс, выставочный центр, концертный зал, центры подготовки спортсменов и даже жилые дома.
Раньше на левый берег горожане приезжали жарить шашлык, но теперь этот район не узнать. Там, где раньше росли камыши, — парк Левобережный общей площадью 18 гектаров с бульварами, тротуарами и велосипедными дорожками.
Это место еще до мундиаля стало культовым: влюбленные приезжают сюда на автомобилях, чтобы полюбоваться закатом и с наступлением темноты посмотреть на красочную подсветку стадиона.
Всего в получасе езды от Ростова-на-Дону — город Азов, в исторической части которого до наших дней сохранились крепостные валы, ров и Алексеевские ворота. Эти сооружения были частью крепости, переходившей то к туркам, то к русским в ходе войн XVIII века. В городе есть несколько музеев, посвященных тем событиям. Азов — один из старейших портов на юге России.
Неподалеку отсюда Дон впадает в Азовское море, точнее — в Таганрогский залив. Любителям окунуться в прохладное соленое море дорожные указатели советуют отправиться на хутор Чумбур-Коса. Это примерно 50 километров от Азова и около 85-ти от Ростова-на-Дону.
Территория тут малонаселенная, на песчаных берегах обычно пустынно: хорошее место для того, чтобы спрятаться от жары в ожидании футбольного матча.
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