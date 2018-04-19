«Казань Арена» построена на берегу реки Казанки, недалеко от ее слияния с Волгой. Вокруг — острова и парки, очень живописно.

Первое здание в сторону центра по проспекту Фатыха Амирхана — огромный развлекательный комплекс «Ривьера» с большим аквапарком.

Сюда стоит заглянуть, тем более что купаться в реке Казанке, по словам Ксении, запрещено.



Тут же — колесо обозрения «Вокруг света», одно из самых высотных в Европе, 65 метров.

Полный оборот кабинка, символизирующая одну из мировых столиц, совершает за 18 минут, открывая перед вами потрясающие виды на город.