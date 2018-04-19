Что посмотреть?Где остановиться?Что поесть?
Современность без ущерба традициям
Путеводитель по Казани
Сергей Белоусов

Казань называют третьей столицей России. Здесь уже проводились спортивные мероприятия мирового уровня — Универсиада, Чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедераций. Теперь этот город принимает Чемпионата мира по футболу. О том, как проникнуться духом Казани и не пропустить футбол, — в материале РИА Новости.

Что посмотреть?

«Казань Арена», где пройдут футбольные баталии ЧМ-2108, находится в Ново-Савиновском районе города. Местные называют его «Квартала», с ударением на последний слог. Это новый район, такие принято считать спальными. Однако в Казани все немного иначе.

Вид на стадион Казань Арена
Вид на стадион Казань Арена
© РИА Новости / Алексей Куденко
Знак, запрещающий парковку, возле стадиона Казань Арена.
Знак, запрещающий парковку, возле стадиона Казань Арена.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на стадион Казань Арена
Вид на стадион Казань Арена
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на стадион Казань Арена.
Вид на стадион Казань Арена.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Стадион Казань-Арена.
Стадион Казань-Арена.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на стадион Казань Арена.
Вид на стадион Казань Арена.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ново-Савиновский район Казани.
Ново-Савиновский район Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на стадион Казань Арена
© РИА Новости / Алексей Куденко

«Москвичи и питерцы привыкли, что до любой точки города нужно добираться на метро, — рассказывает жительница Казани Ксения Шипова. — У нас есть районы, куда удобно доехать на подземке, но много таких, где действует только наземный транспорт. Впрочем, все довольно компактно: путь от центра до стадиона занимает всего 25-30 минут».

«Казань Арена» построена на берегу реки Казанки, недалеко от ее слияния с Волгой. Вокруг — острова и парки, очень живописно.

Первое здание в сторону центра по проспекту Фатыха Амирхана — огромный развлекательный комплекс «Ривьера» с большим аквапарком.

Сюда стоит заглянуть, тем более что купаться в реке Казанке, по словам Ксении, запрещено.

Тут же — колесо обозрения «Вокруг света», одно из самых высотных в Европе, 65 метров.

Полный оборот кабинка, символизирующая одну из мировых столиц, совершает за 18 минут, открывая перед вами потрясающие виды на город.

В будни аттракцион работает до 23 часов, в пятницу и выходные — до полуночи. Когда темнеет, панорама набережной и Казанского кремля с мощной подсветкой смотрится даже еще эффектнее.

Чуть дальше, среди жилых домов на улице Фатыха Амирхана, рядом с Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени Туполева «приземлился» Ту-144 — памятник легендарному сверхзвуковому пассажирскому самолету. Осенью 2017-го ему на борт вернули советский флаг и окраску, полностью соответствующую первоначальному облику, а зимой добавили динамическую подсветку.

На набережной Казанки — гигантская чаша, окруженная статуями Зиланта, похожего на дракона мифического существа из татарских народных легенд.

Это здание Центра семьи, то есть загса. Но сюда пускают не только молодоженов. На крыше — смотровая площадка, откуда можно еще раз полюбоваться городом, его набережными и мостами.

Статуи Зиланта и Центр семьи в Казани.
Статуи Зиланта и Центр семьи в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Зиланта в Казани.
Статуя Зиланта в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуи Зиланта и Центр семьи в Казани.
Статуи Зиланта и Центр семьи в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Зиланта в Казани.
Статуя Зиланта в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуи Зиланта и Центр семьи в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко

От Центра семьи до метро «Козья Слобода» рукой подать. Следующая остановка — станция «Кремлевская», возле Казанского кремля. Центр города богат на музеи и исторические здания, но одно из них может легко ввести туриста в заблуждение. Это «Дворец землевладельцев», который построен чуть менее десяти лет назад, но весьма удачно вписан в исторический облик города.

Прямо от кремля берет начало главная пешеходная улица Казани — Баумана. На этих полутора километрах очень много исторических зданий, кафе, ресторанов и сувенирных лавок, а еще больше — туристов. Если на «казанском Арбате» вам слишком тесно, можно свернуть в любую сторону: Профсоюзная, с двух- и трехэтажной исторической застройкой, ничуть не хуже. Право-Булачная напоминает набережные Петербурга, а сразу за Кремлевской — парк «Черное озеро«, любимое место казанской молодежи, для них тут даже арку влюбленных установили.

Часы на улице Баумана. Слева ТЦ Кольцово и отель Казань.
Часы на улице Баумана. Слева ТЦ Кольцово и отель Казань.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Улица Баумана в Казани.
Улица Баумана в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Улица Баумана в Казани.
Улица Баумана в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Улица Баумана в Казани.
Улица Баумана в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Часы на улице Баумана. Слева ТЦ Кольцово и отель Казань.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Улицы ориентированы так, что идти придется либо вверх, либо вниз. На одной из возвышенностей раскинулся Казанский федеральный университет, где учился (и откуда был отчислен по политическим мотивам) вождь революции.

Памятник молодому Ульянову-Ленину установлен перед входом в главное здание вуза, местные называют это место «сковородка».

Корпуса университета, студентом которого был и Лев Толстой (и его тоже отчислили — за неуспеваемость), занимают обширную территорию. На склонах сквера около кафедры астрономии горожане в погожие дни любуются закатом. Вход открыт с семи утра до десяти часов вечера.

На колокольне Богоявленского собора на улице Баумана еще одна смотровая площадка. В этом соборе, говорит Ксения, пел молодой Шаляпин.

Богоявленский собор в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Там, где заканчивается центр Казани, начинается старый город. Условная граница проходит в месте соединения улиц Пушкина и Татарстан. Рядом — озеро Нижний Кабан с гигантским фонтаном и многолюдной набережной.

Дома в Старой Татарской слободе.
Дома в Старой Татарской слободе.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Мечеть аль-Марджани в Старой Татарской слободе.
Мечеть аль-Марджани в Старой Татарской слободе.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Мечеть аль-Марджани в Старой Татарской слободе.
Мечеть аль-Марджани в Старой Татарской слободе.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дома в Старой Татарской слободе.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Здесь же находится уголок мусульманской культуры — Татарская Слобода.

Главная улица этого района Каюма Насыри пешеходная, вдоль нее слева и справа — красивые татарские деревянные домики, выкрашенные в яркие цвета.

Рядом со старинной мечетью аль-Марджани — самая короткая улица Казани Кунче длиной всего сто метров.

Где остановиться?

Отелей, съемных квартир, хостелов и прочего временного жилья в Казани предостаточно. Но футбольному болельщику надо решить, чего он больше хочет — окунуться в историю города или жить исключительно футболом.

Добираться от центра до стадиона, как уже говорилось, около получаса, однако в дни матчей лучше выезжать пораньше, чтобы успеть пройти все процедуры проверки безопасности.

В центре Казани уже есть места с футбольной историей.

Во время Кубка конфедераций в городе останавливались очень именитые гости: в отеле «Биляр Палас» — сборная Португалии и сам Криштиану Роналду, в «Рамаде» — сборные Чили и Германии, в «Мираже» — сборная Мексики, а в «Хилтоне» — сборная России.

Что поесть?

Найти место для трапезы и даже застолья в центре Казани несложно. 

Да и в новом районе рядом со стадионом проблем с этим не возникнет.

Но если хочется по-настоящему прочувствовать атмосферу города, лучше предпочесть заведения с национальной кухней.

Все в России пробовали беляши, а ведь они пришли к нам в том числе благодаря татарам.

В Казани эту вкуснейшую выпечку с мясом и луком называют перемяч.

Еще одна разновидность пирожка с мясом — эчпочмак. Рецепт немного другой, что вкуснее, каждый решает для себя сам.

Кроме того, нельзя не попробовать кабартму, жаренные в масле лепешки.

Запивать все это следует катыком — татарской версией простокваши, а на сладкое — бал-май (масло с медом) или знаменитый чак-чак (тесто с медом).

Сувенирный магазин на улице Баумана в Казани.
Сувенирный магазин на улице Баумана в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Сувениры в магазине на улице Баумана в Казани.
Сувениры в магазине на улице Баумана в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сувенирный магазин на улице Баумана в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Чак-чак, кстати, вместе с конской колбасой везут из Казани в качестве сувениров. И продаются они не только в продуктовых магазинах, но и в каждой сувенирной лавке.

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