В системе ОМС работают уже более 2,7 тысячи частных медорганизаций

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Число частных медорганизаций, работающих в системе ОМС, постоянно увеличивается, и в настоящее время превышает 2,7 тысячи, что доказывает привлекательность этой сферы для частного бизнеса, заявила заместитель председателя ФОМС Елена Сучкова.

Она приняла участие в работе I Международного медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2017) в Москве.

"Динамично развиваясь, ОМС реализует механизмы ГЧП. До 2010 года частный сектор составлял всего 7,6% от общего число медицинских организаций в ОМС. Принятый в 2010 году федеральный закон расширил правовое поле для участников ОМС, четко определил их права и обязанности. После этого сфера ОМС стала более привлекательной для частного бизнеса. С 2011 года число частных медицинских организаций, работающих в ОМС, постоянно увеличивается, и на сегодняшний день их число составляет более 2,7 тысячи (почти 30%)", — привели в пресс-службе ФОМС слова Сучковой.

Замглавы ФОМС напомнила, что приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения обеспечивают доступность и качество медицинской помощи, а модернизация системы ОМС, направлена, прежде всего, на усиление страховых принципов.

"Мы ждем от медицинского бизнеса социальной ответственности", — заключила она.