В системе ОМС работают уже более 2,7 тысячи частных медорганизаций

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Число частных медорганизаций, работающих в системе ОМС, постоянно увеличивается, и в настоящее время превышает 2,7 тысячи, что доказывает привлекательность этой сферы для частного бизнеса, заявила заместитель председателя ФОМС Елена Сучкова.
Она приняла участие в работе I Международного медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2017) в Москве.
Замглавы ФОМС напомнила, что приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения обеспечивают доступность и качество медицинской помощи, а модернизация системы ОМС, направлена, прежде всего, на усиление страховых принципов.
"Мы ждем от медицинского бизнеса социальной ответственности", — заключила она.