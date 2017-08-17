Стадченко: единое информпространство в ОМС облегчит доступ к медуслугам

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Создание единого информпространства в сфере ОМС, включающего регистры застрахованных лиц со сведениями о прикреплении их к страховой медицинской организации (СМО), медорганизации и конкретному врачу, а также реестры СМО, медучреждений и экспертов качества лечебных услуг призвано облегчить практическую реализацию прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, считает председатель ФОМС Наталья Стадченко.

Глава ФОМС выступила в четверг в Грозном на заседании Межрегионального координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере ОМС.

"Впервые в РФ на базе единой информационной системы обязательного медицинского страхования проведено массовое рейтинговое ранжирование врачей-терапевтов. В рамках создания пациентоориентированной модели здравоохранения введен в действие институт страховых представителей, взаимодействующих с пациентами на всех этапах оказания медицинской помощи", — привели в пресс-службе Фонда слова Стадченко.

Она отметила, что новая модель здравоохранения кардинально меняет функционал СМО. "Теперь они не просто констатируют проблемы в организации медицинской помощи и выявляют нарушения при ее оплате, но и активно участвуют в оптимизации самой системы оказания медицинской помощи", — сказала Стадченко.

Глава ФОМС также обратила внимание на то, что терфонды ОМС и СМО теперь принимают непосредственное активное участие в борьбе со смертностью. "ФОМС заключил соглашение с Росздравнадзором о взаимодействии в рамках реализации механизмов сокращения смертности. По каждому случаю смерти в системе ОМС проводятся экспертные мероприятия на предмет доступности, качества и своевременности оказания медицинской помощи", — пояснила Стадченко.