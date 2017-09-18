Российский павильон передал Казахстану фигуры тигров "Гжель" и "Адыгея"

АСТАНА, 18 сен — РИА Новости. Павильон России, завоевавший на ЭКСПО-2017 в столице Казахстана золотую награду Международного бюро выставок, принял решение подарить жителям и гостям Астаны и Шымкента одни из самых популярных экспонатов — натурные фигуры тигров, оформленных росписью "Гжель" и "Адыгея", сообщает пресс-центр российского павильона.

За период проведения выставки с 10 июня по 10 сентября более 800 тысяч посетителей смогли увидеть тигров, многие делали с ними снимки, включая почетных гостей павильона.

"Тигры стали частью тематического трека павильона России, посвященного Году экологии в России. Тема раскрывалась, в том числе, и зоной интерактивных мультимедийных экспонатов. Ее целью было рассказать посетителям об амурском тигре — самом крупном и самом северном подвиде тигра на Земле, одном из символов природы России, а также представить результаты российской программы сохранения тигра", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, Центр "Амурский тигр", предоставивший фигуры для павильона, поддержал предложение о передаче экспонатов Казахстану. Предполагается, что одного из тигров разместят в музее в здании павильона Казахстана "Нур-Алем", а другой уедет в Шымкентский государственный зоологический парк.