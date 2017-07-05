Количество посетителей "ЭКСПО-2017" в Астане превысило 700 тысяч человек

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Количество посетителей Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", которая проходит с 10 июня по 10 сентября в Астане, превысило 700 тысяч человек, сообщил в среду директор департамента по работе с международными участниками "ЭКСПО-2017" Илья Уразаков.

"Скоро будет ровно месяц как функционирует международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017". На сегодняшний день количество ее посетителей уже переваливает за 700 тысяч человек, а посещаемость международных павильонов в целом находится в районе 2,5-3 миллионов посещений", — сказал журналистам Уразаков.

Он напомнил, что в выставке участвуют 115 стран и 22 международные организации, практически ежедневно здесь проходят Национальные дни стран-участниц.

"На сегодняшний день мы провели уже 26 Национальных дней. Помимо этого, странами проведено уже около 36 тематических мероприятий. Это конференции, мастер-классы, а также различные бизнес-форумы, которые провели Россия, Китай и другие страны", — пояснил Уразаков.

По его словам, со дня открытия "ЭКСПО-2017", на выставке побывали около 20 глав руководителей стран-участниц, "а до конца выставки мы ожидаем в гости еще около 15 глав государств и правительств".

Главный менеджер департамента продвижения и туризма Даниель Сержанулы напомнил, что для продвижения ЭКСПО организаторы провели, в частности, около 90 роуд-шоу за рубежом, представив выставку и потенциал Казахстана как туристического направления в целом туроператорам более 50 стран.

"В целом, помимо ЭКСПО, мы предлагаем 73 маршрута по Казахстану, включая национальные парки, исторические объекты, включенные в списки ЮНЕСКО", — отметил он.

Сержанулы сообщил, что к настоящему времени 13 иностранных туроператоров, которые имеют право реализовывать билеты на ЭКСПО в составе своих турпакетов по Казахстану, продали около 200 тысяч таких билетов.

Он добавил, что целевые показатели посещаемости ЭКСПО в Астане составляют два миллиона уникальных посетителей и пять миллионов посещений павильонов. "Динамика показывает, что пока мы находимся в нужном темпе", — заключил Сержанулы.