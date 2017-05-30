Каламанов: Участие РФ в ЭКСПО-2017 обойдется бюджету в 200 миллионов рублей

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На текущий момент бюджетные ассигнования для участия России в ЭКСПО-2017 составляют 200 миллионов рублей, но есть планы привлечь и внебюджетные источники финансирования, сообщил генеральный комиссар российского участия Георгий Каламанов.

На текущий момент бюджетные ассигнования для участия России в ЭКСПО-2017 составляют 200 миллионов рублей, но есть планы привлечь и внебюджетные источники финансирования, сообщил генеральный комиссар российского участия Георгий Каламанов.