Кличко перед финалом Евровидения заявил, что доволен тем, "как все прошло"

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко перед финалом "Евровидения" заявил, что доволен организацией песенного конкурса и тем, "как все прошло".

Украина получила право принять "Евровидение" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая. Финал пройдет в ночь на воскресенье.

"Мы выполнили все задания, все требования, которые перед нами ставили, на 100%… Могу сказать, что я доволен тем, как все прошло", — заявил Кличко в субботу на пресс-конференции.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Также во въезде на Украину было отказано нескольким россиянам, которые ехали на фестиваль с приобретенными билетами.