Председатель украинского жюри Евровидения возмущен коррупцией на конкурсе

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Председатель украинского жюри Евровидения-2017, поэт Юрий Рыбчинский заявил, что за деньги, потраченные на шоу, можно было бы провести "три подобных конкурса", и возмутился коррупцией при его организации.

"Меня возмущает еще один факт… Это то, что за нынешний бюджет Евровидения можно было бы провести три подобных конкурса. Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но это же на поверхности — коррупционная составляющая этого конкурса. Например, в прошлом году в Стокгольме подобный конкурс провели за 9 миллионов евро. И достаточно прилично. В Эстонии когда-то потратили 12 миллионов евро. Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились. Нищий народ в Европе — и самое дорогое Евровидение, — цитирует Рыбчинского украинское издание " Зеркало недели ".

По данным издания, бюджет Евровидения-2017 в Киеве составляет около 30 миллионов евро.

По его словам, для конкурса не были построены концертные залы, а "в монопольном зале "Украина" — совершенно дикая аренда". "Да, на футбольном "Евро-2012" тоже, не сомневаюсь, была коррупционная составляющая. Но тогда хотя бы были построены дороги, реконструированы стадионы. И это все осталось Украине", — подчеркнул Рыбчинский.