Председатель украинского жюри Евровидения возмущен коррупцией на конкурсе

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Председатель украинского жюри Евровидения-2017, поэт Юрий Рыбчинский заявил, что за деньги, потраченные на шоу, можно было бы провести "три подобных конкурса", и возмутился коррупцией при его организации.Зеркало недели".
По данным издания, бюджет Евровидения-2017 в Киеве составляет около 30 миллионов евро.
По его словам, для конкурса не были построены концертные залы, а "в монопольном зале "Украина" — совершенно дикая аренда". "Да, на футбольном "Евро-2012" тоже, не сомневаюсь, была коррупционная составляющая. Но тогда хотя бы были построены дороги, реконструированы стадионы. И это все осталось Украине", — подчеркнул Рыбчинский.