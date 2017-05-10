Руслана призвала покупать Билеты на "Евровидение" на украинском языке

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Украинская певица Руслана, победившая на "Евровидении" в 2004 году, призвала покупать на песенный конкурс в Киеве билеты, текст на которых написан на украинском языке.

"Чтобы у нас было меньше измен, давайте сделаем акцию "На украинское "Евровидение" покупай билеты на украинском языке!" — написала Руслана на своей странице в Facebook.

Певица также отметила, что купила билет на первый полуфинал с текстом на английском языке, а уже на второй — на украинском.

Накануне в Киеве состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2017", по итогам которого определились первые десять финалистов.

Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017". Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.