В Киеве репетицию "Евровидения" будут охранять четыре тысячи полицейских

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Почти 4 тысячи правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время репетиции песенного конкурса "Евровидение — 2017" в Киеве в понедельник, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 8 мая, состоятся открытые репетиции артистов "Евровидения". Сейчас публичную безопасность и порядок вблизи Международного выставочного центра (место проведения "Евровидения" — ред.) обеспечивают 3,7 тысячи правоохранителей", — говорится в сообщении.

В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017". Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.