Делегации 36 стран-участниц "Евровидения" прибыли на Украину

Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 в Киеве

Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 в Киеве

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса "Евровидение-2017" уже прибыли в Киев, сообщил в среду вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение" состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примет участие 42 страны.

"На "Евровидение-2017" уже прибыли делегации из 36 стран-участниц, 27 конкурсантов уже провели полномасштабные репетиции на главной сцене", — написал Кириленко на своей странице в Facebook.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила, что почти 400 участников и членов команд песенного конкурса "Евровидение-2017" уже прибыли в страну.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.