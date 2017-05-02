Шнуров: "Евровидение" сильно раздутый и переоцененный конкурс в России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Конкурс "Евровидение" в России переоценивают, его значимость сильно раздута, считает лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

"Это какая-то политическая игра. Сильно раздутый, явно переоценённый у нас конкурс. Это не моя игра. Я вообще теннисист, а это футбол. Я не слежу за тем, что там происходит", — сказал Шнуров в интервью RT , комментируя ситуацию вокруг "Евровидения".

Представлять Россию в этом году на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.