Более 200 человек прибыли на Украину для участия в Евровидении-2017

Арка Дружбы народов в Киеве, раскрашенная в цвета радуги к международному песенному конкурсу Евровидение-2017. Архивное фото

Арка Дружбы народов в Киеве, раскрашенная в цвета радуги к международному песенному конкурсу Евровидение-2017. Архивное фото

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Более 200 членов команд и участников международного конкурса Евровидение-2017 из почти 20 стран мира прибыли на Украину за последние трое суток, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы страны.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

"В течение трех суток на Украину прибыло более 200 участников и членов команд конкурса из почти 20 стран мира", — говорится в сообщении.

Пограничники сообщили, что в основном официальные делегации летят на Украину самолетами, ожидается, что 70% прибывающих на конкурс придется на воздушное сообщение.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.