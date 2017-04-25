Киевские власти хотят вывезти всех бездомных на время "Евровидения"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Киева готовятся вывезти из города всех бездомных, чтобы не "нервировать" гостей "Евровидения", пишет украинское издание "Вести" со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Куда именно будут вывозить бомжей, окончательно не решено. "Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле", — сообщил газете патрульный одного из вокзалов города.

По данным Министерства социальной политики Украины, сейчас в Киеве находятся около 20 тысяч бездомных, но приютов для них практически нет, пишет издание.

Лица без определенного места жительства часто совершают мелкие кражи и участвуют в торговле наркотиков, отмечают "Вести".

Евровидение-2017 пройдет в Киеве в мае. Россию на песенном конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова с композицией Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны на три года за посещение Крыма в 2015 году.