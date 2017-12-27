Инициативная группа проголосовала за выдвижение Путина кандидатом в президенты

Инициативная группа избирателей, сформированная во вторник на официальном собрании, проголосовала за выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году.

В группу вошли более 600 человек, среди них действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также артисты и музыканты, общественные деятели.

Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций. Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.