Лукашенко поздравил Россию с достойно проведенными президентскими выборами

МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Россию с достойно проведенными выборами президента и заявил, что надеется на сохранение лидирующей позиции РФ в деятельности СНГ.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта, победу на них одержал действующий глава государства Владимир Путин.

"Прежде всего, хочу поздравить Российскую Федерацию с достойно проведенными президентскими выборами. Россияне проголосовали за динамичное экономическое и социальное развитие страны", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Белорусский лидер заявил, что рассчитывает "на сохранение лидирующей позиции России в деятельности Содружества".

Он добавил, что 11 апреля состоятся президентские выборы в Азербайджане. "Убежден, что азербайджанский народ сделает выбор в пользу укрепления и процветания своего государства", — отметил Лукашенко.