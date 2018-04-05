Выборы 2018

В Уфе на двух участках обнаружили нарушения при подсчете голосов

17:5105.04.2018
Новости
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фотоВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. На двух избирательных участках Уфы обнаружились нарушения при подсчете голосов на выборах президента 18 марта, председателям этих участковых комиссий грозит административная ответственность, сообщает пресс-служба ЦИК России по итогам проверки в Башкортостане.

Подсчет голосов на выборах президента РФ в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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По поручению главы Центризбиркома Эллы Памфиловой 2-3 апреля регион для рассмотрения ряда обращений и жалоб посетил член ЦИК Евгений Шевченко. Речь шла, в том числе о жалобах журналистов радиостанции "Эхо Москвы" Дарьи Кучеренко и Руслана Валиева, отмечается в сообщении пресс-службы ЦИК.

Так, в ходе выборов президента РФ 18 марта Валиев получил на избирательном участке №413 города Уфы бюллетень и покинул с ним участок, но на следующий день обнаружил, что в итоговом протоколе участковой комиссии число выданных бюллетеней соответствует числу бюллетеней, обнаруженных в ящиках для голосования. Аналогичная ситуация имела место и в участковой комиссии №175 Ленинского района Уфы, где Кучеренко испортила бюллетень, но в итоговом протоколе этот недействительный бюллетень не был учтен.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Мы посмотрели, как шел подсчет голосов на этих избирательных участках. Как выяснилось, в ящике для голосования на участке №413 был обнаружен бюллетень неустановленной формы. УИК ошибочно признала его недействительным, в то время как должна была признать его неустановленным образцом, составить акт и запечатать бюллетень в отдельный конверт", – цитирует пресс-служба ЦИК слова Шевченко.

Он также сообщил, что на участке №175 недействительные бюллетени были погашены. При этом на обоих этих участках "обнаружились и другие нарушения при подсчете голосов, за которые предусмотрена административная ответственность", указано в сообщении. Эти ситуации рассматривались на заседаниях территориальных избиркомов с участием Шевченко. По итогам ТИК Советского и Ленинского районов обратились в районные прокуратуры для правовой оценки ситуации, отмечено в сообщении.

Информационный центр ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Вызывает удивление, что ТИК Советского и Ленинского районов до приезда члена ЦИК России дважды рассматривали данные жалобы и не находили нарушений в подсчете голосов", – добавил Шевченко.

Сообщается, что районные прокуратуры, как того требует закон, обратились к прокурору республики Башкортостан с просьбой привлечь председателей двух участковых избирательных комиссий к административной ответственности, и такое согласие было получено. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия.

Представитель ЦИК, как отмечено в сообщении пресс-службы ведомства, предложил журналистам "Эха Москвы" войти в состав какой-либо участковой комиссии при формировании их нового состава, "чтобы посмотреть на работу избирательной системы изнутри".

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