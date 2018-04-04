В КГИ рассказали об активности избирателей на прошедших выборах президента

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Выборы президента России, состоявшиеся 18 марта, отметились наибольшей за последние 10 лет активностью избирателей, хотя нынешняя явка уступает показателям кампаний 1996, 2000 и 2008 годов, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

В среду КГИ представил заключительный доклад, посвященный мониторингу нынешних выборов. Материал подготовили эксперты КГИ Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов. Доклад основан на официальных данных о результатах выборов, материалах исследовательских поездок экспертов, информации из открытых источников. Поскольку комитет Кудрина не ведет наблюдение на избирательных участках, эксперты в докладе не касаются вопросов хода голосования, а анализируют его результаты.

Явка не рекордная, но очевидно высокая

"Выборы 18 марта 2018 года продемонстрировали хотя и не рекордную, но очевидно высокую активность избирателей, уступив по показателю явки только президентским выборам 1996, 2000 и 2008 годов", — говорится в докладе.

Нынешние выборы с явкой в 67,5% отметились самой значительной активностью избирателей России за последнее десятилетие, указывают в КГИ. Так, явка на президентских выборах 1996 года составила 69,8% и 68,9% в первом и втором туре соответственно. В 2000 году аналогичный показатель оказался равен 68,7%, а в 2008 году — 69,8%. В 2004 году явка была ниже нынешней (64,4%), как и на прошлых выборах 2012 года (65,3%).

По мнению экспертов, "повышение явки на выборах 2018 года, очевидно, связано с беспрецедентной по масштабу и интенсивности кампанией по привлечению избирателей на выборы". Она включала в себя разные методы, от массовых кампаний смс-оповещения, рекламы в общественном транспорте и торговых сетях до проведения одновременно с выборами локальных опросов и референдумов, уточнили в КГИ.

Эксперты отмечают, что явка на президентских выборах всегда была выше показателя думских выборов в том же электоральном цикле, но разница во все предыдущие годы составляла от 5 до 9%. А на этот раз "впервые был зафиксирован огромный (19,6%) разрыв между явкой на предшествующих парламентских и последующих президентских выборах, поскольку выборы в 2016 году сопровождались переносом их даты на сентябрь, неудобный для проведения голосования", указывают авторы доклада. Явка на выборах в Госдуму 2016 года составила 47,9%, тогда как на предыдущих парламентских выборах в 2011 году этот показатель был равен 60,2%.

В разрезе регионов

Эксперты сравнили также показатели явки в региональном разрезе на нынешних и прошлых президентских выборах и отметили тенденцию выравнивания показателей по регионам.

"Повышение активности избирателей оказалось не повсеместным, оно проявилось в 54 регионах из 83, существовавших в 2012 году. Снижение наблюдалось в первую очередь в ряде регионов с традиционно высокой или сверхвысокой явкой", — говорится в докладе.

Речь идет, в частности, о таких регионах как Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Татарстан, Чечня, Белгородская, Воронежская, Саратовская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, уточняют эксперты.

"Наиболее сильное снижение (на 11,8%) произошло в Мордовии. Также весьма заметно снижение в республике Коми (на 9,7%), вероятно связанное с "делом Гайзера", — полагают авторы доклада.

Лидером по повышению явки оказалась Кабардино-Балкария (на 18,7%). Рост более чем на 10% авторы доклада отметили также в Пермском и Ставропольском краях, Брянской, Владимирской и Магаданской областях.

"В Москве и Санкт-Петербурге прирост явки (1,6%) оказался меньше среднероссийского, несмотря на большие старания городских властей. Вероятно, свою роль сыграла кампания бойкота, организованная несистемной оппозицией", — предполагают эксперты КГИ.

Также они обращают внимание, что "обозначился новый территориальный разрыв в результатах голосования регионов Дальнего Востока, проявляющийся одновременно в пониженной явке и поддержке власти с одновременно повышенным голосованием за ключевого оппозиционного кандидата".

"Очевидно, что в условиях чрезвычайной удаленности от Москвы и "размеренности" стандартные методы управления не находят достаточной поддержки, а механизмы электоральной мобилизации работают явно слабее", — говорится в докладе.

Без открепительных

В КГИ подчеркивают, что высокая явка в этот раз сопровождалась серьезным сокращением показателя голосования на дому — уровень выездного голосования в целом по стране снизился по сравнению с 2012 годом с 8,2 до 6,5%. Уменьшение этого показателя произошло в большинстве регионов, снизился процент выездного голосования и в регионах, бывших в 2012 году лидерами в этом вопросе: тогда в 10 регионах уровень выездного голосования превышал 13,5%.

"В этот раз самый высокий уровень (13,3%) наблюдался в Пензенской области, далее идут Псковская (13,1%), Воронежская (12,3%), Орловская (12,1%) и Тамбовская (12,0%) области. Тем не менее, уровень выездного голосования в регионах-лидерах следует считать высоким", — говорится в докладе.

Высокое значение голосования на дому обычно рассматривается экспертами в качестве рискового для обеспечения тайны и достоверности голосования, напомнили в КГИ, снижение этого показателя позитивно. Однако эксперты опасаются, что источником новых рисков может стать вновь созданная система голосования по месту нахождения на заявительной основе, которая заменила институт открепительных удостоверений.

"Возможности для анализа ее проявлений и эффектов пока ограниченны, а понимание механизмов движения заявлений и изменения списков избирателей требует более точной статической информации. Новый порядок показал свою полезность для значительного числа избирателей, но во многих отношениях он требует доработки", — уверены в КГИ.

Эксперты комитета ссылаются на данные о числе заявлений в разрезе избирательных участков по каждому из регионов, которые были аккумулированы движением "Голос". В КГИ указывают, что в большинстве регионов по новому механизму открепилось избирателей больше, чем прикрепилось, исключениями стали 18 регионов, где наблюдалась обратная тенденция. Авторы доклада отмечают, что наиболее понятно преобладание прикрепившихся в Москве, Московской области и трех курортных регионах — Крым, Севастополь, Краснодарский край.

С другой стороны, обращают внимание эксперты комитета, "удивляет преобладание открепления в Санкт-Петербурге", они указывают, что в одном из Telegram-каналов даже высказывалось предположение, что около 100 тысяч жителей Петербурга, которые не ходят на выборы, "просто отписали без их ведома в другие регионы, чтобы повысить показатель явки в северной столице".

"Самая высокая доля открепившихся (13,0%) — в Тыве, а самая высокая доля прикрепившихся (15,8%) — в Чукотском АО. Высокий уровень электоральной миграции также в Бурятии (7,2% прикрепившихся и 7,9% открепившихся), Якутии (9,4% и 10,4%), Ямало-Ненецком АО (6,6% и 10,0%), уже упоминавшихся Санкт-Петербурге (8,7% и 11,5%) и Ленинградской области (9,4% и 6,3%)" — говорится в докладе.

Несостыковки в списке избирателей

Эксперты комитета отмечают, что проблемы с числом избирателей возникают на всех федеральных выборах. В своем докладе они приводят, в частности, данные о численности избирателей на моменты начала и окончания голосования по регионам.

"Видно, что в небольшом числе регионов число избирателей в день голосования уменьшилось. Это республики Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкарская, а также Саратовская область. Можно предположить, что число избирателей уменьшалось целенаправленно для повышения показателя явки", — полагают авторы доклада.

В остальных регионах число избирателей в списках к окончанию голосования, по данным КГИ, выросло. При этом наиболее существенный рост был зафиксирован экспертами в Севастополе (на 3,6%), Петербурге (3,1%), Московской области (3,1%), Бурятии (3,0%), Красноярском (2,8%) и Камчатском краях (2,7%), Москве (2,7%), Ханты-Мансийском АО (2,6%), Северной Осетии (2,3%), Чувашии (2,1%) и Калининградской области (2,1%).

Авторы доклада указывают, что в некоторых регионах, например, Севастополе и Калининградской области, такое явление может объясняться голосованием военнослужащих, "хотя нет законных препятствий для того, чтобы их число учитывалось до начала голосования".

"Наиболее разумное объяснение для большинства регионов состоит в том, что многие избиратели оказались не включенными в списки (либо неправомерно исключенными при их лихорадочной "чистке"). По информации от членов УИК, таких действительно было много. При этом некоторые избиратели неоднократно оказываются отсутствующими в списках, но система устроена так, что информация о таких избирателях не доходит до ТИК, которая ведет регистр", — говорится в докладе.

Унесенные и недействительные бюллетени

Довольно часто в протоколах участковых комиссий обнаруживается разница между числом бюллетеней, выданных избирателям, и числом бюллетеней в ящиках для голосования, отмечают эксперты. Это может говорить о числе унесенных избирателями бюллетеней, что закон им делать не запрещает, уточняют они.

На нынешних выборах разница между числом выданных и обнаруженных в ящиках бюллетеней оказалась нулевой на подавляющем большинстве участков (более 87,1 тысячи участков), указано в докладе. На 10,3 тысячах участках эта разница составила от одного до 10 бюллетеней, "что можно считать в пределах разумного", отмечают в КГИ.

"Но на 710 участках унос превысил 10 бюллетеней, причем на 392 участках он превысил 20, на 163 — 50 и на 58 — превысил 100. Такие результаты вызывают вполне обоснованные сомнения, и можно с большой степенью уверенности говорить, что они свидетельствуют либо об ошибках, либо о сознательных манипуляциях, например, направленных на увеличение показателя явки", — говорится в докладе.

Что касается процента недействительных бюллетеней, то на президентских выборах он традиционно невелик, отмечают эксперты комитета. "В 2008 году он составлял 1,4%, в 2012 году — 1,2%. Не стали исключением и нынешние выборы — общая доля недействительных бюллетеней составила 1,08%", — отмечено в материале КГИ.

По регионам в этом вопросе ситуация разная; самые высокие доли недействительных бюллетеней были в четырех дальневосточных регионах — Сахалинской области (1,72%), Еврейской автономной области (1,71%), Хабаровском крае (1,69%) и Приморском крае (1,61%), указывают эксперты.

"Крайне низкое значение доли недействительных бюллетеней зафиксировано в Кабардино-Балкарской республике (0,13%), что применительно к данному региону еще и сопровождается и самыми высокими показателями явки, что не может не вызывать подозрений. Низкие значения также показали четыре другие кавказские республики — Дагестан (0,44%), Ингушетия (0,40%), Карачаево-Черкесская (0,43%) и Чеченская (0,38%)" — говорится в докладе.