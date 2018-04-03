Путин назвал мартовские выборы самыми чистыми в истории России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Прошедшие выборы президента были самыми чистыми в истории России, заявил действующий глава государства Владимир Путин на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой.

Путин поблагодарил Памфилову и членов ЦИК, которые работали в ходе избирательной кампании. "Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны. По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны", — сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Памфилова со своей стороны сообщила, что на выборах была многослойная система фильтров. "Мы поставили, вообще предложили и продумали многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать, не допускать всякого рода нарушения. Это дало свои результаты. Поэтому действительно полагаю, что и выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет. Видеонаблюдение, включая ТИКи, QR-кодирование, "Мобильный избиратель"; и наша информационно-разъяснительная работа",- сказала она.

"Действительно, максимально прозрачно всё было для общественных наблюдателей, им создали все условия. Всё было открыто максимально. Никогда такого не было, и нигде в мире нет аналогов, чтобы в территориальных избирательных комиссиях стояло видеонаблюдение, чтобы протокол осуществлялся, QR-кодирование тоже, практически во всех комиссиях компьютеры стояли. То есть это впечатляюще", — сказала она.

Памфилова отметила, что на выборах было более 1,5 тысячи международных наблюдателей, почти полмиллиона — из России.