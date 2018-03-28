Кириенко сообщил, что выборы в России обошлись без блокировок в интернете

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Избирательная кампания по выборам президента России прошла без использования административного ресурса для давления в интернете, ни один сайт не был заблокирован по политическим соображениям, передал РИА Новости слова первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко один из участников конференции Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), где выступал чиновник.
"Мы прошли кампанию, когда ничего не блокировалось в интернете, с точки зрения выборной работы и интересов участников кампании. И это, по мнению выступающего, как раз опровергло гипотезу, что структура политических настроений в интернете кардинально отличается от "офлайн", что она прямо диаметрально противоположна", — передает слова Кириенко один из участников конференции ФоРГО.
По его словам, избирательная кампания показала, что хотя структура политических настроений в интернете отличается от реальности, но не кардинально и не фундаментально, и "далеко не всегда в негативную сторону".
Ссылаясь на Кириенко, участники конференции сообщили, что была проделана большая работа, чтобы минимизировать административное давление. По их словам, Кириенко сообщил, что поскольку сам по себе административный ресурс не очень нуждается в интеллектуальном сопровождении, "значит, при уменьшении административного ресурса запрос на содержание и на интеллектуальное социально-политическое сопровождение становится крайне серьезным".
Голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, следует из итоговых данных Центризбиркома.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.