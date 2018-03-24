Мурманский вице-губернатор побрился налысо, проиграв спор о явке на выборах

МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин выложил в социальной сети Facebook фотографию, на которой запечатлен с побритой налысо головой, пояснив, что это расплата за проигранный спор по явке избирателей на президентских выборах.

"Я был уверен, что по явке избирателей Мурманская область будет первая по СЗФО. Оказались вторыми. Это очень хорошо. Но спор проиграл. Слово мужчины дороже волос. Да и к отпуску готов", — написал Векшин, добавив к сообщению несколько "смайликов".

Свой новый облик он также продемонстрировал в сравнении со старой фотографией, где запечатлен с пышной шевелюрой. Пользователи соцсети одобрили новую прическу вице-губернатора, напомнив, что один из кандидатов в президенты Павел Грудинин, поспорив с блогером на усы, пока не выполнил обещания.