Итоговая явка на выборах президента составила 67,54%

Урны для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне

Урны для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах президента России, состоявшихся 18 марта, составила 67,54%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

В пятницу российский Центризбирком подписал постановление об итогах выборов президента России, состоявшихся 18 марта.

"Число избирателей, принявших участие в выборах — 73629581 избиратель, что составляет 67,54% от общего количества избирателей, включённых в списки", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Избирательная кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло в минувшее воскресенье, 18 марта.

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