Жириновский занял третье место на выборах президента

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский занял третье место на нынешних выборах президента России с результатом 5,65% голосов, говорится в проекте постановления российского Центризбиркома.

За кандидата от ЛДПР проголосовали в целом 4 миллиона 154 тысячи 985 избирателей.

Избирательная кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло в минувшее воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь зарегистрированных кандидатов: глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, ставший кандидатом от КПРФ, бессменный председатель ЛДПР Владимир Жириновский, действующий президент Владимир Путин, который участвовал в этих выборах как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, который баллотировался от своей Партии роста, и один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский.

Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии были расположены в избирательном бюллетене.