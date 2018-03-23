Грудинин занял второе место на выборах президента

В информационном центре ЦИК перед оглашением итогов голосования на выборах президента РФ. 23 марта 2018

В информационном центре ЦИК перед оглашением итогов голосования на выборах президента РФ. 23 марта 2018

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин стал вторым на выборах президента России, получив 11,77% голосов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, говорится в проекте постановления российского Центризбиркома.

За него проголосовали 8 659 206 россиян.

Избирательная кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло в минувшее воскресенье, 18 марта.