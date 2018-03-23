Памфилова назвала выборы президента конкурентными и прозрачными

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ по всем основным параметрам соответствуют тем требованиям, которые должны были быть выполнены, включая конкурентность и прозрачность, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ведомства.

"Чтобы результат был принят внутри нашего общества, выборы должны быть конкурентными и прозрачными, чтобы результат был принят народом. Вся наша работа была направлена на достижение этих целей. По всем основным параметрам (выборы) соответствуют тем требованиям, которые были изложены", — сказала Памфилова.

Она добавила, что не приемлет заявления некоторых политиков по поводу отсутствия конкурентности на прошедших выборах.

Голосование на выборах главы государства прошло 18 марта. По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.